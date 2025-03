Sonno profondo coi tappi per le orecchie in sconto a 1 €

Pubblicità

Oggi il silenzio vi costa quanto un caffè: con l’offerta in corso in queste ore potete comprare a 1 € un paio di tappi a misura delle vostre orecchie, ottimi non solo per ridurre il rumore che vi circonda ma utilizzabili anche in altri contesti e per scopi diversi.

Grazie infatti alla speciale forma ad anello e al materiale siliconico si infilano nelle orecchie e lì vi restano bloccati saldamente, così da non scivolare via nel momento meno opportuno.

Pensiamo ad esempio a situazioni come una nuotata al mare o in piscina dove un paio di tappi come questi impediscono l’ingresso dell’acqua nella cavità auricolare scongiurando otiti o altre infiammazioni dell’orecchio dovute a questo tipo di infiltrazioni.

In confezione trovate i gommini in-ear in quattro misure diverse (XS, S, M e L) così da adattarli alle vostre orecchie per ottenere la migliore aderenza ed usarli anche nell’ottica di ridurre il rumore circostante, migliorando così il riposo in aereo o in altri ambienti rumorosi.

Secondo la scheda tecnica indossando i tappi HUAK la riduzione del rumore si attesta intorno ai 25-33 dB (tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico), quindi possono essere di aiuto anche per migliorare la concentrazione quando si lavora in ufficio.

Come dicevamo sono tappi in silicone, un materiale ipoallergenico che dicevamo ne facilita la pulizia e il riutilizzo (potete lavarli anche sotto l’acqua).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €. Potete scegliere tra diverse colorazioni: blu, arancione, verde, viola, bianco, nero. In queste ultime due volendo si può acquistare un pacchetto con dieci paia di auricolari al prezzo di circa 6,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.