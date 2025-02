Tappo per bottiglie con luce LED in sconto a solo 1 €

Pubblicità

Ecco una soluzione semplice ma efficace per aggiungere un tocco di originalità alla propria tavola apparecchiata: il tappo per bottiglie con luce LED attualmente in promozione infatti può illuminare le pareti in vetro di una bottiglia, trasformandola in un oggetto scenico e decorativo.

Che si tratti di una bottiglia vuota su un comodino o di un elemento di decoro destinato alla tavola, riesce a creare un’atmosfera unica e suggestiva per ogni occasione.

Si ricarica tramite USB-A come un cellulare, e con 20-30 minuti di ricarica promette fino a 3 ore di autonomia, una durata sufficiente per coprire l’intera durata di un pasto consumato di sera.

Da notare il cappuccio che copre la spina USB: oltre a proteggerla quando il tappo non è in carica, essendo realizzato in sughero ne avvicina l’aspetto a quello dei tappi tradizionali.

Inoltre la sua forma conica, con un diametro di 2,5 cm per la parte superiore e di 1 cm per l’estremità da inserire nel collo della bottiglia, lo rende compatibile con la maggior parte delle bottiglie.

Tenete infine presente che oltre ad essere una inusuale decorazione, questo tappo può anche essere usato come una piccola torcia in altre situazioni: la luce, pur non essendo eccessivamente potente, è sufficiente per illuminare ambienti più piccoli.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.