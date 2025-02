Coupon sconto su disco Orico 1 TB, con 59,99 € espandete la memoria di tutto

Pubblicità

Espandere la memoria di iPhone non è mai stato economico come lo è oggi. Lo dimostra il lancio su Amazon di questo disco di Orico che ha 1 Gb di capacità e cosa solo 59,99 euro grazie ad un coupon (47,99€ nella versione da 512 GB)

Quello di cui parliamo è un SSD della nuova generazione, piccolo, anzi piccolissimo che nasce per essere messo facilmente in tasca ed usato in tante situazioni dove le dimensioni sono un elemento fondamentale per la scelta.

Questo significa che perfetto per essere messo in tasca e che è nato per il mondo della telefonia.

Le dimensioni sono perfette per la portabilità: 6,2X6,9X1,3 cm per un peso di soli 40 g.

Il connettore offre una velocità fino a 460 MB/s, quella di molti dischi tradizionali USB-C che si trovano in vendita a prezzi anche più alti, quindi è interessante per un computer anche se è il target specifico è quello degli smartphone.

Tecnicamente sarebbe possibile anche sfruttare un iPhone Pro 15 Pro o iPhone 16 Pro per registrare direttamente sul disco in formato ProRes a 4 Fps a 10 Gbps. ma le prestazioni sono appena sopra al limite massimo e non è saggio pensare di acquistarlo per questo (anche perché sarebbe anche necessario seguendo i consigli di Appple comprare un cavo da 10 Gbps) ma è perfetto per fare da serbatoio esterno per video, foto e tutti i contenuti che possono essere riversati all’esterno.

In termini pratici con questo disco se avete un iPhone USB-C da 128 GB potete potete moltiplicarla per otto spendendo pochissimo. È anche perfetto per un iPad ed è fornito anche con un cavo con adattatore per USB-A.

Questo disco Orico costerebbe 99,99 €. È scontato a 79,99 ma c‘è un coupon che ne ribasso il prezzo a solo 59,99 €.

Da notare che c’è anche una versione da 512 Gb che costa solo 47,99€