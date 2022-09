Targus a IFA 2022 con lo zaino a rifiuti zero

Targus si impegna a riciclare più plastica di qualsiasi altro produttore di borse, così alla fiera IFA 2022 di Berlino sta mostrando il primo zaino a rifiuti zero, dove la confezione è completamente integrata nella borsa stessa. Insieme a ciò l’azienda sta presentando una nuova esperienza di acquisto virtuale in realtà aumentata (AR) che mira a rendere più sostenibili gli acquisti in negozio consentendo di provare virtualmente ogni stile di zaino.

Il clou dell’esperienza AR è uno scanner digitale per zaini che consente ai clienti di provare virtualmente l’intera gamma di borse: posizionandone una sulla schiena, i clienti possono utilizzare lo specchio virtuale a figura intera per scorrere le collezioni tramite un touchscreen gigante per selezionare lo zaino giusto e il colore preferito.

Questo porta vantaggio anche ai rivenditori – dicono – perché gli permette di ridurre significativamente il numero di prodotti immagazzinati in loco e liberare spazio di magazzino e scaffalatura per articoli ingombranti, come appunto sono gli zaini.

L’ultima aggiunta di Targus alla collezione EcoSmart è lo Zero-Waste Backpack (59,99 euro), in mostra a IFA 2022, il primo zaino la cui confezione, come dicevamo, costituisce la struttura della borsa stessa. Per fare ciò, lo zaino viene semplicemente rimosso dalla confezione e quest’ultima viene poi inserita nello zaino per formare la struttura interna della borsa.

In questo modo lo zaino sembra “mangiare” il suo imballaggio, creando una struttura stabile ed eliminando ogni scarto di packaging: il tutto viene presentato come una scatola piccola e compatta, in modo da essere facilmente impilata, ottimizzando sia la spedizione che lo spazio in negozio.

Come il resto della collezione, lo zaino è realizzato con plastica riciclata che altrimenti finirebbe in discarica o inquinerebbe gli oceani. Ogni modello è costruito con l’equivalente di 12 bottiglie di plastica e questo – spiegano – senza compromettere la qualità o le funzionalità dei prodotti.

