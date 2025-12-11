Tastiera meccanica Satechi in sconto a solo 82 €

Amazon propone oggi in sconto l’eccellente tastiera meccanica Satechi SM1: da 119€ si passa a 82€. nella versione QWERTY con layout USA.

Collegamento multi-dispositivo e layout compatto

La Satechi SM1 consente di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente: due via Bluetooth, uno con dongle USB wireless, e uno in modalità cablata via USB-C. Il passaggio tra dispositivi avviene tramite combinazioni FN + 1/2/3/4, rendendola adatta a chi lavora tra computer, tablet e smartphone. Il layout a 84 tasti (75%) offre dimensioni contenute senza rinunciare ai comandi principali.

Interruttori meccanici e retroilluminazione regolabile

Monta switch meccanici marroni a basso profilo, scelti spesso da chi cerca un buon equilibrio tra risposta tattile e silenziosità. I tasti sono rimovibili e sostituibili per personalizzazioni future. Il sistema di retroilluminazione LED offre 14 modalità visive e 3 livelli di luminosità regolabili tramite i tasti F5 e F6. Tenendo premuto il tasto con l’icona della lampadina per 5 secondi si può spegnere o accendere l’illuminazione. La tastiera è dotata di stabilizzatori dei tasti e piedini regolabili, pensati per una digitazione più comoda anche durante sessioni prolungate.

Compatibilità universale e funzioni avanzate

La tastiera funziona con Mac, iPad, Windows e Chromebook, sfruttando la porta USB-C per la ricarica e la connessione diretta. I tasti “Win, Alt, Alt” possono sostituire le funzioni “Cmd” e “Opt” nei sistemi macOS, e la modalità compatibilità si imposta con FN + O per dispositivi Apple, o FN + P per Windows. La barra spaziatrice lampeggia quando la batteria è scarica, segnalando la necessità di ricarica. La portabilità è un altro punto di forza: struttura compatta, profilo sottile e batteria integrata rendono Satechi SM1 ideale anche in movimento.

Come accennato è importante notare che adotta un layout US (inglese): per un corretto funzionamento su sistemi non anglofoni, è necessario modificare la lingua della tastiera nelle impostazioni del sistema operativo.

Il prezzo di listino di Satechi SM1 è 119€, ma oggi è acquistabile su Amazon a 82€, con uno sconto di 37€ rispetto al prezzo originale.

Sto caricando altre schede...