Tavoletta prendi-appunti digitale in offerta a 4 euro

Se volete appuntarvi le cose del momento senza sprecare carta e inchiostro non dovete far altro che acquistare una tavoletta digitale come quella attualmente in promozione a 4 euro.

Non c’è inchiostro né carta: tra le mani infatti si ha un vero e proprio schermo LCD con diagonale da 6.5″ oppure 8.5″, quindi pressapoco grande quanto la metà di un foglio A4. Non c’è una retroilluminazione LED che, oltre a consumare un quantitativo esagerato di energia per un prodotto simile, alla lunga può affaticare la vista, col risultato che l’effetto finale è simile a quello dato dagli schermi e-Ink dei lettori di ebook, ma al contrario, ovvero stile lavagna, con sfondo nero e tratto colorato.

L’alimentazione è data da una batteria a bottone di tipo CR2032 che dovrebbe garantire “anni” di funzionamento con un utilizzo piuttosto blando: l’azienda dice che fa risparmiare 10.000 fogli di carta. Questi numeri incredibili si ottengono perché la batteria alimenta soltanto la gomma: mentre il tratto viene memorizzato sulla tavoletta anche con la batteria staccata (e qui permane anche per anni), per cancellare tutto quel che si è scritto e ricreare il foglio bianco basta schiacciare un pulsante.

E’ insomma un vero e proprio foglio di carta “infinito” da usare all’occorrenza e per tutte le occasioni in cui carta e penna possono tornare utili: all’università per prendere gli appunti della lezione, magari da fotografare sullo smartphone prima di cancellare la pagina e scriverne una nuova, tanto per averne una copia digitale da rileggere al momento opportuno.

Oppure a casa per appuntarsi le cose da fare durante la giornata, qualche indicazione scambiata al telefono oppure per buttare giù la lista della spesa. Oppure, per i più divertenti di tutti i possibili utilizzi: disegnare, abbozzare ritratti, sfidare gli amici a fila-tre. In mano a un bambino, tra i più grandi consumatori di carta e inchiostro, per lasciar sfogare la fantasia al minimo prezzo garantito.

Il prezzo di questa tavoletta infatti come dicevamo con l’offerta in corso va dai 4 ai 6 euro in base alla colorazione della scocca e alle misure della superficie di scrittura, che va dai 6.5″ agli 8.5″.

