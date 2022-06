Apple lavora all’erede del primo HomePod con chip S8

Il successore del primo HomePod sta per arrivare: è quanto sostiene Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, citando il prossimo modello di speaker smart in mezzo a “una valanga” di nuovi prodotti Apple in arrivo tra questo autunno e la prima metà del 2023. Per molti di questi dispositivi (come gli iPhone della serie 14) non sarà una sorpresa, per cui nella sua newsletter ha deciso di concentrare l’attenzione sull’altoparlante.

Il nuovo HomePod – scrive – avrà un aspetto e un suono simili al modello originale del 2018. I nostri lettori ricorderanno che la produzione di questo speaker è stata interrotta da Apple nel 2021 senza che fosse annunciato il suo sostituto, sicché chi oggi vuole un altoparlante intelligente con Siri integrato ha da scegliere soltanto HomePod mini a 99 euro (se volete saperne di più, qui c’è la nostra recensione).

Secondo Gurman questo nuovo modello in fase di sviluppo funzionerà con il prossimo chip S8 di Apple e un display aggiornato nella parte superiore che potrebbe includere funzionalità multi-touch. Per paragone, l’HomePod mini è dotato del processore S5, il che significa che il nuovo in arrivo potrebbe essere dotato di una maggiore potenza di elaborazione.

È comunque probabile che Apple intenda rendere questo nuovo HomePod più competitivo rispetto al modello di prima generazione, anche perché costava 299 dollari in USA, mentre in Italia non è mai stato commercializzato ufficialmente. Anche se secondo i proprietari e le recensioni l’elevata qualità audio erogata giustificava il prezzo sostenuto, il primo speaker smart di Apple era stato criticato al lancio per la carenza di funzioni smart rispetto ad Alexa e Google.

Gurman sostiene che Apple tra gli altri prodotti stia lavorando almeno a quattro nuovi Mac e ad un aggiornamento degli AirPods Pro. Gurman aveva già parlato del possibile ritorno di HomePod e anche l’affidabile analista Ming-Chi Kuo ha detto la sua in proposito qualche settimana fa. Il fatto che qualcosa bolle in pentola ce lo dice anche il fatto che quest’anno Apple ha deciso di estendere l’accesso alla beta di HomePod agli sviluppatori.