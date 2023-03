Teclast T40 Pro, il tablet 4G che assomiglia a iPad

Se volete un tablet ultra-performante ma anziché puntare su un iPad Pro preferite avere tra le mani un grande schermo governato da Android, allora potreste valutare l’acquisto di Teclast T40 Pro, una valida alternativa che si posiziona in tutt’altra fascia e che al momento potete persino comprare in offerta.

Questo tablet non ha nulla da invidiare ad altri ben più costosi, o quantomeno le specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Il processore è un UNISOC T618 a otto core affiancato da una GPU Mali-G52 a 850 MHz e da 8 GB di RAM di tipo DDR4; si tratta quindi di un dispositivo altamente performante e che si può utilizzare anche per giocare.

A tal proposito fanno sicuramente la loro parte i quattro altoparlanti posizionati agli angoli, che offrono una diffusione audio surround in alta qualità. Anche lo schermo è ottimo: parliamo di un pannello LCD da 10,4 pollici con risoluzione pari a 2.000 x 1.200 pixel e 350 nits di luminosità dichiarata.

La batteria è piuttosto capiente: mette infatti a disposizione 7.000 mAh con possibilità di ricarica in alta velocità con la tecnologia Power Delivery a 18 Watt tramite la presa USB-C.

Presenta una fotocamera anteriore da 8 MP per le videochiamate e una posteriore di Sony da 13 MP per la scansione digitale dei documenti, mentre lo spazio per app, foto, video e altri file è offerto da una memoria eMMC 5.1 da 128 GB, ma volendo si possono aggiungere fino a 512 GB tramite scheda microSD.

Lato connettività offre il WiFi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz, Bluetooth 5.0 e doppio slot SIM per la connessione a internet in 4G LTE.

Da non sottovalutare infine il design, caratterizzato da una scocca in alluminio unibody e un profilo squadrato che ricorda fortemente l’aspetto degli iPad Pro di Apple. Complessivamente pesa 480 grammi e il motore, come dicevamo, è Android in versione 11.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 245,75 € risparmiate il 35% pagandolo 160,68 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.