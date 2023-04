In arrivo ebook su Steve Jobs dallo Steve Jobs Archive

Lo Steve Jobs Archive, il sito ufficiale in memoria del leggendario cofondatore di Apple, ha annunciato la sua prima ad essere pubblicata, un ebook gratuito che arriverà sulle varie piattaforme digitali l’11 aprile.

Il titolo è ‘Make Something Wonderful’ e raccoglie interventi, lettere e interviste del fondatore di Apple, Ccn sue prospettive sulla sua infanzia, sulla nascita e l’allontanamento da Apple, del tempo passato in Pixar e NeXT, e il definitivo ritorno a Cupertino, nella società da cui tutto ebbe inizio per lui.

Il volume prevede una prefazione e introduzione di Laurene Powell Jobs. L’Archive riferisce che il libro è pensato per ispirare i lettori spingendoli a fare cose meravigliose.

La distribuzione di “Make Something Wonderful” è in formato digitale e non è chiaro se in futuro arriverà anche una edizione stampata. Nel volume sono a quanto pare presenti mail conversazioni e fotografie mai viste prima.

Lo Steve Jobs Archive è stato presentato nel settembre 2022; è un sito graficamente essenziale e con diverse interviste e citazioni del fondatore di Apple, incluso il memorabile discorso del 2005 alla Stanford University. A lungo termine il sito fungerà da archivio di documenti storici relativi a Jobs, alcuni dei quali non sono mai stati resi pubblici prima.

