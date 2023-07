Telecamera di sorveglianza con pannello solare in sconto

Se volete installare una telecamera di sicurezza all’esterno della vostra abitazione e non volete dipendere dalla rete elettrica, potreste allora approfittare dell’offerta attualmente in corso su un modello che si alimenta tramite un pannello solare incluso in dotazione.

Come dicevamo questa telecamera per la videosorveglianza domestica è diversa dalle altre perché presenta un pannello solare tramite cui ottenere l’energia di cui ha bisogno per funzionare. Nella scatola c’è anche un cavo lungo 5 metri che vi permetterà di posizionare il pannello solare a questa distanza dalla telecamera, potendo così posizionarla anche sul lato Nord o dove c’è poco sole ma senza perdere la possibilità di alimentarla tramite energia solare, posizionando il pannello nel punto più soleggiato dell’abitazione.

Ovviamente c’è la certificazione IP66 che assicura protezione e resistenza a polvere e acqua, e può funzionare in ambienti compresi tra -30°C e 60°C, quindi non teme il caldo afoso estivo ma neppure il freddo e la neve invernale.

Questo sistema, costruito principalmente in plastica ABS, è speciale anche per altri motivi. Ad esempio monta microfono e speaker per abilitare l’audio a due vie: l’utente può di fatto usare il suo telefono per parlare con chi si trova di fronte la telecamera e ascoltarne le risposte.

Registra video in HD a 30 fps grazie al sensore da 3 MP e c’è la compressione H.264 per risparmiare spazio su disco. C’è lo zoom e la modalità notturna che assicura una visibilità fino a 30 metri di distanza anche al buio più completo, e un sensore è in grado di rilevare i movimenti e allo stesso tempo riconosce gli esseri umani, in modo da notificare soltanto il passaggio di questi ultimi e ignorando invece quello degli animali.

Per finire c’è anche una luce LED che può illuminare l’area circostante, garantendo visibilità alle persone che vi si trovano nei pressi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 143,68 € potete risparmiare il 36% spendendo 91,88 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.