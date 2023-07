Apple, lascia Ari Weinstein, engineering manager Comandi Rapidi

Ari Weinstein – il co-fondatore dell’app Workflow acquisita da Apple nel 2017 e ora centrale per l’automazione di iOS e iPadOS, con funzionalità che permettono di collegare tra loro varie funzioni di alcune app – ha lasciato Cupertino.

A riferirlo è lo stesso Weinstein in un tweet spiegando che, dopo sei anni di lavoro in Apple, ha deciso di lasciare l’azienda. Stando a quanto riportato nel suo profilo LinkedIn, in Apple ha svolto il ruolo di Software Engineering Manager da aprile 2017, azienda dove è rimasto dunque sei anni e tre mesi.

Weinstein, come accennato, era arrivato in Apple nel 2017 con l’acquisizione di Workflow, app che Apple subito dopo l’acquisizione cominciò a regalare, potenziando i Comandi rapidi; è stato CEO e co-fondatore di DeskConnect, l’azienda che ha sviluppato Workflow.

“Quando abbiamo creato l’app Workflow in un hackathon (un evento generalmente di breve durata al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici), “non avrei mai immaginato che sarebbe stato preinstallato su tutti gli iPhone, alimentando Scorciatoie e altre app”, ha scritto Weinstein. “Sono davvero grato per il percorso seguito e per il nostro team”.

I left Apple this month after 6 years (9 including Workflow!)

When we made the Workflow app at a hackathon, I never dreamed that it would be preinstalled on every iPhone, and power systems like Shortcuts and App Intents. I’m so grateful for this journey and for our team. pic.twitter.com/I5m6KG5fyZ

— Ari Weinstein (@AriX) June 30, 2023