Telecamera YI con registrazione Full HD in offerta: 23,99 euro

Cercate una camera per la sicurezza domestica allora è il caso di dare uno sguardo a YI 1080p? su Amazon si acquista a 23,99 euro, in offerta questa settimana.

La telecamera si accompagna all’applicazione YI Home, disponibile sia per iOS, che per Android, grazie alla quale si potranno ricevere avvisi in tempo reale ed avere pieno controllo su ciò che la periferica inquadra. YI Camera IP 1080p, come suggerisce lo stesso nome, è in grado di registrare immagini a 1080p, integra un sensore ad infrarossi da 940mm, per funzionare anche al buio. Inoltre, offre la funzione di audio bi-direzionale, grazie a cassa audio e microfono integrato, con due modalità di comunicazione: citofono o hands free. Questo vuol dire che si potrà parlare, anche da remoto, a chi è dentro casa, che potrà ascoltare e rispondere.

La camera offre anche un servizio di Storage video sul cloud, così da non correre il rischio di perdere i filmati in caso di perdita o danneggiamento della scheda microSD. Affidabile grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile accedere alla videocamera di sorveglianza da dispositivo mobile o PC tramite la App YI Home, così da poter visionare in tempo reale quanto filmato direttamente. La camera supporta la banda Wi-Fi da 802.11b/g/n 2.4Ghz.

Questa videocamera è anche compatibile con Alexa. Permette il rilevamento di movimento e di una presenza umana e di suoni tra 50 and 90+ dB. Offre notifiche push su smartphone con video di 6 secondi dell’attività rilevata via app YI Home. La bagno magnetica permette un’agevole installazione su qualsiasi superficie metallica.

La versione FullHd in promozione di solito ha un costo di 32 euro, in offerta la pagate solo 23,99 €

