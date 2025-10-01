Telefonate da numeri italiani, così camuffano la nuova truffa: c’è un dettaglio che svela subito la verità

Facebook Twitter Youtube
Di Francesca Testa
La nuova pericolosissima truffa fatta però con telefonate da numeri italiani: se noti questo dettaglio devi preoccuparti.

Negli ultimi mesi è aumentata la diffusione di una nuova truffa telefonica che utilizza numeri italiani apparentemente autorevoli per ingannare gli utenti.

Questa tecnica, nota come CLI Spoofing (Calling Line Identification Spoofing), consiste nella manipolazione del numero di chiamata per farlo sembrare quello di un operatore o di un ente affidabile, inducendo così la vittima a rispondere e cadere nel raggiro.

Il meccanismo della truffa delle telefonate camuffate

Tutto ha inizio con una chiamata da un numero italiano non memorizzato, ma neppure sospetto. La forza del CLI Spoofing è proprio questa: il numero visualizzato non è reale, bensì un artificio per aggirare la naturale diffidenza degli utenti. Al primo contatto risponde una voce preregistrata che segnala una presunta rimodulazione contrattuale imminente e invita a premere un tasto per indicare il proprio gestore telefonico. Questo passaggio serve a dare un’apparenza di autenticità alla chiamata.

Dopo aver selezionato il proprio operatore, la chiamata viene trasferita a un primo operatore “umano”, in realtà fittizio, che comunica l’esistenza di problemi tecnici imminenti sulla linea e propone un nuovo contratto per risolverli. Il tono adottato è calibrato per suscitare urgenza e convincere l’utente della necessità di aderire subito all’offerta. A rafforzare la credibilità della truffa, interviene un secondo interlocutore che si presenta come rappresentante di un inesistente servizio ministeriale di tutela dei consumatori.

Questo soggetto chiede la disponibilità a un nuovo contatto telefonico, che sarà effettuato da un terzo operatore. Quest’ultimo, apparentemente regolare, utilizza dati raccolti illegalmente durante la precedente conversazione per proporre e attivare un contratto mai richiesto, vincolando così la vittima a un servizio non desiderato.

L’intero schema si inserisce in un contesto più ampio di lead generation fraudolenta: i dati personali e le preferenze degli utenti, inclusi numeri di telefono e talvolta informazioni bancarie, vengono raccolti con metodi illeciti e successivamente rivenduti a società di teleselling. Queste ultime completano la truffa con la sottoscrizione di contratti che, sebbene derivino da un contatto fraudolento, possono risultare formalmente validi, complicando la possibilità di annullamento.

Difendersi da questa tipologia di truffa richiede attenzione e consapevolezza. Non tutte le chiamate da numeri sconosciuti sono pericolose, ma è fondamentale non cedere mai alla pressione di messaggi che invitano a premere tasti o a fornire dati personali. È importante adottare un atteggiamento critico nei confronti di operatori che parlano di urgenze improvvise o problemi tecnici generici.

Per aumentare la sicurezza è consigliato attivare servizi di identificazione della chiamata e installare applicazioni specifiche per il blocco dei numeri sospetti. In caso di dubbi, la scelta migliore è interrompere la conversazione e contattare direttamente il proprio gestore telefonico attraverso i canali ufficiali, per verificare la veridicità delle comunicazioni ricevute.

Le autorità italiane e le associazioni dei consumatori stanno intensificando la sensibilizzazione sul fenomeno, invitando gli utenti a segnalare ogni tentativo di truffa. Solo con una maggiore informazione e una vigilanza costante sarà possibile ridurre il successo di queste campagne fraudolente che mettono a rischio non solo i dati personali, ma anche la sicurezza contrattuale degli utenti.

