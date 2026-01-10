Eve Thermostat al CES 2026: termostato smart con Matter, Apple Home e niente cloud

Eve ha presentato al CES 2026 Eve Thermostat, il suo primo termostato smart pensato per portare in casa un controllo della climatizzazione semplice, senza abbonamenti e soprattutto senza dipendere dal cloud.

Il punto forte è l’impostazione privacy prima di tutto: nessun account, nessuna registrazione, nessun tracciamento e comunicazioni in locale, in linea con l’approccio storico del marchio.

Compatibilità: ottimizzato anche per Apple grazie a Matter (e Apple Home)

Per chi vive nell’ecosistema Apple, la notizia più utile è la combinazione Matter + Thread: Eve Thermostat si integra nelle piattaforme compatibili Matter e, in ambito Apple, può essere gestito tramite app Casa (Apple Home) oltre che tramite app Eve.

Thread, inoltre, aiuta ad avere una rete più stabile perché lavora in mesh, migliorando copertura e affidabilità man mano che aggiungete dispositivi compatibili.

Come si usa: display grande, controlli touch e automazioni locali

Sul fronte pratico, Eve Thermostat punta su un utilizzo immediato: display ampio e leggibile e controlli touch per cambiare temperatura direttamente dal dispositivo. L’interfaccia è personalizzabile dall’app, con accesso rapido a preset, modalità riscaldamento/raffrescamento e impostazioni ventola (dove previste dall’impianto).

In confezione è inclusa anche una placca per una finitura più pulita a parete anche perchè le dimensioni sono veramente ridotte.

Le funzioni “smart” principali ruotano attorno a:

programmi, orari e automazioni che girano in locale ;

che girano ; automazioni basate sulla presenza (es. quando uscite o rientrate) per bilanciare comfort e consumi;

(es. quando uscite o rientrate) per bilanciare comfort e consumi; indicatore Eco a schermo per capire a colpo d’occhio quando siete su valori più efficienti.

Requisiti tecnici: Thread Border Router e hub per automazioni/controllo da remoto

Si controlla tutti in locale ma se volete sfruttare automazioni e accesso da remoto, Eve indica la necessità di un home hub compatibile, ad esempio Apple TV o HomePod, con software versione 26 o successiva. In pratica: senza hub potete usare il controllo locale, mentre hub e rete Thread vi sbloccano piena integrazione e controllo fuori casa.

Privacy: tutto in casa, senza cloud

Qui da sempre Eve è netta: niente cloud Eve, niente account e niente tracciamento. Anche l’operatività senza Internet è un messaggio molto forte: l’idea è mantenere dati e logiche di controllo dentro le mura di casa.

Prezzi in Europa e disponibilità in Italia: cosa sappiamo oggi

In Europa, al momento, i riferimenti più chiari parlano di €119,95 (con avvio nel primo quarto 2026) inizialmente in mercati Germania/Austria/Svizzera.

Per l’Italia, invece, non c’è ancora una data ufficiale di distribuzione nelle comunicazioni pubbliche viste finora: realisticamente il prezzo potrebbe allinearsi all’area euro (indicativamente intorno a 119–129 euro.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina del sito di Eve System.