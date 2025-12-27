Con Thread 1.4 il networking mesh più semplice e versatile

Dopo più di venti anni di promesse e false partenze in ambito reti mesh, gli standard per la smart home supportati da Apple, Amazon e Google saranno finalmente gestibili da un unica rete.

A partire dal 1° gennaio 2026, Thread 1.4 diventerà l’unico standard certificato dal Thread Group, offrendo funzionalità definite cruciali, consentendo a dispositivi di produttori vari di collegarsi a una rete esistente; finora le varie aziende erano dovute ricorrere a soluzioni custom, funzionanti solo con un sottoinsieme dei prodotti compatibili Thread/Matter, una limitazione di rilievo per un protocollo pensato per diventare lo standard universale per i prodotti IoT.

Con Thread 1.4 i dispositivi di produttori diversi possono ora collegarsi in modo sicuro alla stessa rete mesh; dispositivi come l’Echo Show di Amazon o l’HomePod mini di Apple nella stessa casa potranno, ad esempio, controllare le stesse lampade Nanoleaf, una svolta importante rispetto al protocollo Thread 1.3 del 2022, che presentava limitazioni con prodotti di marchi diversi.

Il Thread Group è nato nel 2014, una colazione guidata da Arm, Nest Labs di Google e Samsung, e con la successiva partecipazione di Apple e Amazon.

IEEE Spectrum spiega che Thread 1.4 gestisce sensori e dispositivi a basso consumo per la smart home ma nelle case sono necessarie altresì connessioni a elevata larghezza di banda per laptop e telefoni. La tecnologia Wi-Fi 7 mesh serve a tale scopo e il protocollo Matter funziona da layer di conversione tra le due diverse tipologie di reti mesh. Tutte e tre insieme (Thread 1.4, Wi-Fi 7 e Matter) garantiranno la compatibilità e l’interoperabilità che ha finora limitato la diffusione delle reti mesh. L’utente potrà usare l’app che preferisce e il dispositivo che preferisce, anche di brand diversi, per aggiungere un nuovo prodotto alla propria rete Thread.

Thread e Matter

Per comprendersi, Thread è il sistema che i vari strumenti connessi utilizzano per scambiarsi dati diversi mentre Matter può essere immaginato come la lingua sfruttata nello scambio di tali informazioni. Thread è un protocollo di rete mesh wireless a basso consumo energetico, è in grado di supportare 250 dispositivi, gestire le comunicazioni senza particolari sequenze o soluzioni esterne; la tecnologia in questione può essere abbinata anche a Wi-Fi e Ethernet (utile per i device che richiedono una banda di trasmissione più ampia) e al Bluetooth consentendo di configurare in modo facile e veloce varie tipologie di dispositivo.