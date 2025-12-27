A Taiwan la carta trasporti è a forma di floppy disk

Se vi trovate a Taiwan e vedete qualcuno che gira sui mezzi pubblici mostrando un floppy disk per l’acquisto, il pagamento, la validazione del titolo di viaggio e l’accesso al mezzo di trasporto, non avete preso un abbaglio….

iPass, una tessera trasporti che è disponibile a Taiwan, è stata presentata in una versione limitata, che sembra un floppy disk da 3,5″.

Sul finto floppy è indicato che non si tratta di un vero supporto di memorizzazione. La card (colorazione gialla o nera) offre funzionalità NFC, è stata messa in vendita a partire dalla vigilia di Natale ed è utilizzabile con la rete di trasporti pubblici taiwanese che comprende bus, treni, metropolitane, taxi, noleggio bici ma anche in minimarket quali 7-Eleven e FamilyMart, supermarket, farmacie e catene di fast food, incluse McDonald’s e Burger King.

Non sollo floppy…

La card a forma di floppy disk è l’ultima trovata delle tessere di trasporto a Taiwan, proposte nelle forme più assurde: una replica del Motorola DynaTAC, a forma di trenino, infradito, palla di neve con Godzilla, sacca del sangue…

Sull’online store taiwanese di PCHome24 sono elencati attualmente 824 diversi design per iPass; una card standard costa 100 NT (nuovo dollaro taiwense), circa 3,19 euro, e può essere utilizzata come base da ricaricare.