Tim Cook alla Sun Valley Conference

Anche quest’anno il CEO di Apple, Tim Cook, è nell’elenco degli amministratori di grandi aziende del mondo IT e non solo che partecipano alla Sun Valley Conference, incontro che si svolge da anni tra miliardari, sospeso solo nel 2020 per via del COVID.

L’evento in questione è organizzato dalla banca d’investimento Allen & Co. L’incontro è informale e pensato per far ritrovare elementi di spicco nel mondo dell’IT, incontri dai quali dovrebbero / potrebbero nascere nuove idee. Se il defunto CEO di Apple Steve Jobs non amava questi incontri, lo stesso non si può dire di Cook, il quale è indicato da anni nella lista degli invitati.

Ospitata dalla banca d’investimento Allen & Co., alla Sun Valley conference partecipano centinaia di importarti personaggi nel settore dell’IT prendendo parte a diverse conferenze, gruppi di lavoro e tavole rotonde relative a importanti questioni del mondo dei media, delle imprese, della tecnologia, sulla politica, ecc. Com’è facile immaginare, da un simile raduno emergono sempre dettagli interessanti e nel corso di questi appuntamenti spesso (magari durante pranzi o incontri a porte chiuse) nascono le basi per nuovi accordi.

Qui, ad esempio, sarebbe nata l’idea dell’acquisizione di ABC da parte di Disney nel 1995 e anche l’acqusizione del Washington Post da parte di Jeff Bezos (Amazon) nel 2013.

Di seguito l’elenco dei partecipanti di quest’anno:

Tim Cook‌, Apple

‌Eddy Cue‌, Apple

Sundar Pichai, Google

Mark Zuckerberg, Meta

Satya Nadella, Microsoft

Andy Jassy, Amazon

Sam Altman, OpenAI

David Zaslav, Warner Bros. Discovery

Bob Iger, Disney

Spencer Neumann, Netflix

Ted Sarandos, Netflix

Brian Roberts, Comcast

Mike Cavanagh, Comcast

Mary Barra, General Motors

Hiroki Totoki, Sony

Ravi Ahuja, Sony

Daniel Ek, Spotify

Dara Khosrowshahi, Uber

Brian Armstrong, Coinbase

John Donahoe, PayPal

Tobias Lütke, Shopify

Neal Mohan, YouTube

Jim Lanzone, Yahoo

Jerry Yang, Yahoo

Reid Hoffman, LinkedIn

Robert Thomson, News Corp.

Jeffrey Katzenberg, WndrCo

Sheryl Sandberg, Meta

Bobby Kotick, Activision Blizzard

Michael Eisner, Disney

Michael Ovitz, Disney

Casey Wasserman, Wasserman Media Group

Barry Diller, IAC and Expedia Group

Robert Kraft, New England Patriots

Gayle King, CBS Mornings

Roland Fryer, Harvard University

Fred Krupp, Environmental Defense Fund

Ivanka Trump, ex consigliere della Casa Bianca

Jared Kushner, ex consigliere della Casa Bianca

Sun Valley è una cittadina conosciuta per un noto comprensorio sciistico; in passato la stazione ha ospitato alcune gare della coppa del mondo di sci alpino.

