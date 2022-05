Tim Cook ha donato 100.000$ alla banda musicale della sua ex scuola

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha donato 100.000$ per contribuire a finanziare l’acquisto di nuovi strumenti musicali per la banda della scuola superiore in Alabama che ha frequentato da giovane.

Il dono di Cook, destinato alla Robertsdale High School band, sarà utilizzato dal sistema delle scuole pubbliche della contea di Baldwin per acquistare 28 nuovi strumenti (inclusi flauti, trombe e tube) per gli studenti,

A riferirlo è la testata AI dell’Alabama. “Questi strumenti valorizzeranno tutta la banda e permetteranno di fornire strumenti agli studenti di quest’anno e di molti anni a venire”, ha riferito Chastity Reddick.

Cook si è diplomato alla Robertsdale High School nel 1978 e ha un legame speciale con la banda in questione giacché suonava il trombone negli anni della maturità.

Il Baldwin County School District ha attivato una campagna di raccolta fondi, riferisce di avere bisogno di altri 40.000$ ma i funzionari sono ovviamente grati per il regalo di Cook. “Siamo senza parole; a causa della crescita che stiamo vivendo, ci siamo trovati nella situazione di non avere abbastanza strumenti per il prossimo autunno”.

“Avremo strumenti insufficienti e abbiamo bisogno di 140.000$”, aveva scritto mercoledì 25 maggio in un post du Facebook il direttore della banda LT Hughes.

Non è la prima volta che Cook supporta gli studenti del college dove si è formato; nel 2021 ha dato vita ad un programma di borse di studio per fornire sostegno monetario a studenti che si fanno notare in termini di “creatività, curiosità, studi e leadership”.

Nel 2020 Cook aveva donato 2 milioni di dollari a una organizzazione non profit che non è stata rivelata. Il CEO di Apple in passato ha fatto sapere di avere donato cifre importanti ad altre organizzazioni e riferito di voler dare in beneficienza la maggior parte del suo capitale prima di morire.

Cook in passato ha elargito sostanziose donazioni alla campagna Project One America, iniziativa per l’uguaglianza sociale di LGBT in Alabama, Mississippi e Arkansas. Nel 2014 ha donato centinaia di migliaia di dollari allo Steel Valley School District della Pennsylvania, fondi che sono stati in seguito usati per acquistare iPad agli studenti e insegnanti. Nel 2015 ha donato a una diversa organizzazione 50.000 sue azioni Apple per un valore di oltre 6.56 milioni di dollari.