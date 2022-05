Codice sconto eBay, comprate iPhone 13 Pro a solo 999,90€

Sue vi serve un iPhone 13 Pro l’occasione oggi la trovate su eBay. Grazie ad un codice potete comprare a solo 999,90 euro (invece che 1189€) l’iPhone 13 Pro da 128GB. Il prezzo migliore che abbiamo mai visto

Stiamo parlando del più attuale degli iPhone di fascia alta, un telefono di cui Macitynet ha parlato diffusamente nella recensione che trovate qui. Se vi interessa sapere che cosa ne pensiamo vi consigliamo di dare un’occhiata la nostro articolo. In sintesi si distingue da iPhone 13 per la presenza di uno zoom, lo schermo con frequenza di refresh 120 Hz e del sensore LiDAR e di uno chassis in acciaio.

Amazon sintetizza così le sue caratteristiche

La notizia dello sconto è interessante perchè gli iPhone 13 Pro non sono sempre disponibili e in più non sono mai proposti ad uno sconto tale che si possa davvero definire come importante

Qui iPhone 13 da 128 GB costerebbe 1189 €. Ma l’eccellente venditore eShopping, noto per le sue offerte sul mondo Apple, ve lo presenta a 1099,90€ che è un prezzo molto interessante. Ma se applicate il codice MENO15EDAYS nell’apposito campo prima di pagare ottenete un altro sconto da 100€ che porta il prezzo a 999,90 €. In pratica risparmiate quasi 200 euro oppure percentualmente il 16%

Ricordiamo che la promozione Meno 15 eBay ha condizioni specifiche che vi invitiamo a leggere. Le principali riguardano il massimo sconto che è di 100€ per acquisto fino ad un massimo di 200 € per account utente. In pratica non potrete avere più di 100€ di sconto per ogni singolo prodotto e al massimo di 200 per tutta la durata della campagna.

l ribasso è del 10%. Tra i vantaggi la possibilità di comprare a rate senza interessi e senza garanzie. La spedizione è non immediata. Si tratta di un acquisto su ordinazione che solitamente Amazon soddisfa molto velocemente.

Click qui per vedere i colori scontati