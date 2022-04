Tim Cook segnala un giovane fotografo nella giornata mondiale dell’autismo

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha evidenziato in un tweet la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e il mese dedicato a una serie di iniziative sull’autismo, segnalando il talento di un giovane utente che usa l’iPhone per fotografare modellini di automobili.

La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo si è celebrata il 2 aprile e quest’anno è stato scelto tutto il mese in questione per segnalare attività rivolte a sensibilizzare l’opinione pubblica affinché queste tematiche non si esauriscano in un solo giorno di riflessione.

Tim Cook, come accennato, ha segnalato in un tweet Anthony Ryan Schmidt, un 14enne affetto da disturbi dello spettro autistico che scatta foto di modellini di auto con particolari angolazioni da rendere gli scatti curiosi e interessanti, dando l’impressione che si tratta di scatti di vere e proprie auto di dimensioni reali, il tutto senza ricorrere a particolari attrezzature e scenografie costose, sfruttando semplicemente mini-set completati da modellini giocattolo.

From the age of six, Anthony has expressed his love for photography. He now shares his larger-than-life iPhone images of model cars with fans around the world and his creativity really shines through! #ShotOniPhone #AutismAcceptanceMonth 📸 IG: anthony_ryan_schmidt pic.twitter.com/kJTcGhvB6A

— Tim Cook (@tim_cook) April 2, 2022