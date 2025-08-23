Back To School anche per la mamma, Tineco sconta i migliori fino al 30%

Le vacanze volgono al termine e l’inizio della scuola (quest’anno, il 15 settembre) si avvicina sempre di più. Per rimettere in ordine la casa prima di tornare sui libri, Tineco ha pensato di scontare alcuni dei suoi migliori aspirapolvere e lavapavimenti.

La promozione è stata lanciata su Amazon e vi permetterà di risparmiare fino al 30% su diversi modelli, ma dovrete affrettarvi perché l’offerta scade il 4 settembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini europei.

Cosa c’è in ballo

Tra i più interessanti proposti in offerta c’è il FLOOR ONE S9 Artist, un dispositivo 2-in-1 che unisce lavaggio e aspirazione con una potenza di 22kPa e una rapida asciugatura a 85°C, utile per ottenere pavimenti puliti e subito calpestabili.

Il suo design ultra-slim con snodo a 180° permette di raggiungere facilmente le zone sotto letti e mobili bassi, mentre il sistema Anti-Tangle previene l’accumulo di capelli e peli. Infine vale la pena segnalare la modalità automatica intelligente che regola flusso d’acqua e aspirazione in base allo sporco rilevato.

Chi cerca un lavapavimenti ancora più versatile può valutare FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, dotato di una struttura pieghevole a 180° per adattarsi anche agli spazi più angusti.

Il serbatoio dell’acqua pulita da 1L e quello per l’acqua sporca da 0,72L garantiscono una maggiore autonomia, mentre la funzione di autopulizia del rullo con asciugatura a 85°C consente di mantenere il dispositivo sempre pronto all’uso. L’interfaccia è chiara e intuitiva grazie al display LED, che consente di gestire facilmente le modalità multiple in base al tipo di sporco.

Tra le proposte per l’aspirazione spicca invece PURE ONE S50 Pro, un aspirapolvere senza filo che si distingue per la tecnologia PureCyclone e il motore da 200AW.

Anche qui troviamo un tubo pieghevole a 180° che facilita l’accesso a spazi difficili, mentre il sensore iLoop adatta automaticamente la potenza. Da non trascurare infine la luce LED frontale, utile per individuare polvere in aree poco illuminate.

Per chi ha tappeti o moquette, CARPET ONE Cruiser offre una soluzione specifica con spinta assistita SmoothPower e un’efficace asciugatura ad alta temperatura fino a 75°C che riduce i tempi di attesa.

La funzione FlashDry si occupa dell’autopulizia del rullo mantenendolo sempre igienizzato, mentre il sensore iLoop adatta automaticamente l’intensità dell’intervento in base al livello di sporco rilevato.

La promozione

Tutti i prodotti in promozione come dicevamo sono disponibili su Amazon fino al 4 settembre salvo esaurimento scorte.

Per tutte le altre offerte Tineco date un’occhiata qui.