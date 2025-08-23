Pixel 10 fissa l’asticella per le foto, attendendo iPhone 17

C’è una competizione che da anni non conosce tregua nel mondo degli smartphone: quella sulle fotocamere. Non si tratta solo di qualità d’immagine, ma dell’intero processo che va dallo scatto alla condivisione, passando per la post-produzione.

E Google dimostra di credere che qui la battaglia abbia ancora un significato quando presentando la nuova serie Pixel 10, che punta tutto sull’intelligenza artificiale, sottolinea in un dettagliato post sul blog aziendale le novità nella fotocamera.

Dalla composizione all’editing, la nuova generazione di Pixel promette di affiancare l’utente in ogni fase dello scatto, mettendo a frutto anni di ricerca e sviluppo sul fronte AI.

Le 10 novità fotografiche di Pixel 10

Google riassume il cuore della propria proposta in 10 nuove funzionalità che abbracciano hardware, software e intelligenza artificiale. Ecco nel dettaglio cosa cambia:

1. Fotocamere potenziate e stabilizzazione evoluta

I Pixel 10 Pro e Pro XL integrano un modulo di stabilizzazione ottica migliorato, con un range di compensazione raddoppiato rispetto al passato. Combinato con la funzione Video Boost, il risultato è un sistema capace di offrire video incredibilmente stabili, anche in movimento.

2. Primo teleobiettivo 5x su Pixel 10

Il Pixel 10 “base” introduce per la prima volta una lente tele da 5x, che arriva a 10x in qualità ottica e 20x con Super Res Zoom, mantenendo dettaglio anche nelle foto più spinte.

3. Nuovo sensore da 48MP su Pixel 10 Pro Fold

Il modello pieghevole della gamma monta un sensore posteriore da 48MP e abbina ultragrandangolo e teleobiettivo, offrendo la versatilità di un comparto “Pro” anche su uno smartphone pieghevole.

4. HDR+ migliorato e Portrait Mode più preciso

L’elaborazione HDR+ è stata rifinita su tutta la linea, con miglioramenti su colore, messa a fuoco, nitidezza e riduzione del rumore. Il nuovo Portrait Mode lavora meglio su profondità, texture e resa della pelle.

5. Foto ad alta risoluzione da 50MP

Sui Pixel 10 Pro e Pro XL è possibile scattare in 50MP reali, con un livello di dettaglio adatto a ritagli e ingrandimenti senza perdita.

6. Camera Coach con modelli Gemini

L’intelligenza artificiale diventa alleata del fotografo. Il nuovo Camera Coach guida lo scatto passo dopo passo, suggerendo inquadrature, giochi di luce e tecniche compositive, tutto in tempo reale grazie ai modelli Gemini.

7. Pro Res Zoom fino a 100x

Sui modelli Pro arriva il Pro Res Zoom, uno zoom digitale spinto fino a 100x ottimizzato dal chip Tensor G5 e potenziato dal primo modello di diffusione mai utilizzato su un Pixel. L’obiettivo è mantenere dettaglio anche ai livelli estremi.

8. Auto Best Take per foto di gruppo perfette

Pixel 10 riconosce quando si sta scattando una foto di gruppo, analizza fino a 150 frame in pochi secondi e seleziona o combina le migliori espressioni di ciascun volto per un risultato equilibrato al primo colpo.

9. Editing vocale in Google Photos

Basta chiedere. In Google Photos è possibile dire frasi come “rimuovi i riflessi dal vetro” o “aggiungi le nuvole al cielo” e l’AI si occupa dell’intero processo di modifica.

10. Guided Frame e accessibilità evoluta

Pensato per utenti ciechi o ipovedenti, Guided Frame sfrutta l’AI per descrivere ciò che la fotocamera vede, con feedback vocali, vibrazioni e assistenza visiva in tempo reale.

Apple osserva e prepara le sue contromosse

Il lancio dei nuovi Pixel arriva in un momento chiave per il mercato: Apple si appresta infatti a presentare gli iPhone 17, e secondo le anticipazioni più attendibili, il comparto fotografico avrà un ruolo centrale anche per Cupertino.

Si parla di un teleobiettivo da 8x motorizzato, fotocamere posteriori da 48MP su tutta la linea Pro e di una nuova fotocamera frontale da 24MP per la gamma intera. Tra le ipotesi più discusse c’è anche una nuova app con controlli avanzati, pensata per utenti evoluti e content creator.

Resta da capire chi tra Apple e Google alla fine dei giochi avrà avuto le migliori idee e sarà stato in grado di applicarle nella migliore maniera. Vincere nel campo delle immagine resta ancora un buon modo per vincere anche nelle vendite di uno smartphone.