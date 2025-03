Today at Apple torna con Apps for the Future nell’Apple Store a Roma

Pubblicità

Con due sessioni che mettono al centro il lavoro delle donne come creator e sviluppatori tornano gli appuntamenti gratuiti Today at Apple – Apps for The Future, programmati per sabato 29 marzo presso Apple Store Via del Corso a Roma.

Ricordiamo che le sessioni Today at Apple sono gratuite e offerte in tutti i negozi Apple Store in Italia e nel mondo. Sono pensate per aiutare gli utenti Apple a liberare la propria creatività, sfruttando al meglio i dispositivi e i software della multinazionale di Cupertino.

Qui di seguito riportiamo il programma dei due appuntamenti con la descrizione dei contenuti, oltre che le imprenditrici, sviluppatrici e creator che li cureranno.

Allenare una community con Traininpink – sabato 29 marzo dalle 11,30 alle 13

Molto più di una semplice app, Traininpink è riuscita a costruire una vera e propria community. Riunendo pilates, nutrizione e allenamento Traininpink è riuscita a creare un legame tra donne che si allenano in casa. La co-fondatrice Carlotta Gagna illustrerà le strategie dietro il successo.

Crea il tuo golf club con Under Par – sabato 29 marzo dalle 16,30 alle 18

Elisa Farinetti di Broken Arms Games mostrerà ai partecipanti come progettare il proprio golf club dei sogni con Under Par Golf Architect Game su iPad.

In questo gioco gestionale l’utente diventa un architetto di golf club che deve progettare buche complesse e articolate. In questo modo il golf club sarà in grado di soddisfare i golfer più esigenti, attirando ai tornei i campioni più in vista. Questa sessione sarà moderata da Sara Stefanizzi aka Kurolily.

Apple invita a partecipare agli incontri settimanali gratuiti sulla programmazione, per imparare a cambiare le cose direttamente da iPhone e iPad. Ricordiamo che le sessioni Today at Apple sono gratuite, ma occorre registrarsi: per partecipare agli eventi di Roma si parte da questa pagina, dove è possibile anche consultare il programma completo degli incontri.