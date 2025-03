Le vendite Mac volano in USA, Apple supera Lenovo

Pubblicità

Nel 2024 i Mac hanno raggiunto il 14,8% di quota nel mercato personal computer (PC) USA, salita fino al 17,1% nel quarto trimstre superando Lenovo, in entrambi i casi senza tenere conto dei tablet, evidenziando numeri in sensibile crescita per l’azienda di Cupertino. Grazie alle vendite sostenute di Mac Apple è cresciuta più di tutti gli altri marchi di computer sia nel quarto trimestre che per l’intero scorso anno.

E quanto emerge dagli ultimi dati di Canalys secondo i quali negli Stati Uniti Apple nel quarto trimestre 2024 ha superato Lenovo e ora è al terzo posto in classifica in termini di spedizioni, dopo HP e Dell. La Mela al terzo posto in questa classifica non si vedeva da 2022, ed è ovviamente una buona notizia per Cupertino.

“Apple ha goduto di una crescita annuale del 26% per i Mac negli USA, infrangendo la soglia delle 3 milioni di unità nel quarto trimestre”, riferisce Greg Davis, analista di Canalys. Il ciclo di aggiornamento di Windows ha offerto terreno fertile a Apple permettendo di rivolgersi sia ai consumatori, sia alle imprese aperte allo switching dei sistemi operativi.

“Storicamente, gestione e problemi di compatibilità sono tra le ragioni indicate da grandi attività commerciali come impedimenti che portavano a rifuggire dai prodotti Apple; tuttavia, molti inconvenienti sono stati risolti da Apple che, grazie anche a prezzi più competitivi, e un rinnovamento quest’anno del programma per i partner del canale permetterà di vedere la quota di mercato Mac crescere nel segmento commerciale”.

Secondo i dati di Canalys, Apple ha venduto negli USA oltre tre milioni di Mac nel quarto trimestre del 2024, arrivando a un market share del 17,1%, numeri in salita rispetto ai 2,4 milioni e al 14,4% di market share del quattro trimestre 2023. Nel mercato PC degli Stati Uniti Apple è terzo costruttore: è preceduta al primo posto da HP (25,5% di market share) e al secondo posto da Dell (20,8% di market share).

Per l’intero 2024 secondo Canalys Apple ha venduto oltre 10 milioni di Mac nel quarto trimestre 2024 con il 14,8% di market share, numeri in salita rispetto agli 8,9 milioni di Mac e 13,6% di market share del quarto trimestre 2023. Sempre per l’intero 2024 prima di Apple nel mercato PC USA abbiamo HP (25,3% di market share), Dell (22,8%) e Lenovo (17,2% di market share).

