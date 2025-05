La torcia Xiaomi Mijia è anche lanterna e in sconto

Tutto o forse anche più di quel che potreste desiderare in una torcia elettrica lo trovate in quella di Xiaomi Mijia attualmente in promozione. Compatta, funzionale e adatta a diversi contesti d’uso, rappresenta una soluzione versatile per chi cerca praticità e affidabilità in un unico strumento.

Con un peso contenuto di 125 grammi e dimensioni ridotte — 13 cm di lunghezza per 3 cm di diametro — è facile da portare con sé, sia in uno zaino che in una tasca, senza aggiungere chissà quale ingombro.

Si distingue per la possibilità di adattarsi a varie situazioni grazie alla tonalità della luce selezionabile: si può scegliere tra luce naturale a 4000K, luce calda a 3300K e una luce molto calda a 2700K, ideale per creare un’atmosfera più rilassante o per non affaticare la vista durante l’uso prolungato. È utile anche in ambienti chiusi, ad esempio per leggere un libro, attivando la luminosità bassa da 50 lumen, che permette di vedere chiaramente le pagine di un libro senza disturbare chi ci sta intorno.

La torcia raggiunge una luminosità massima di 1000 lumen, garantendo una distanza di illuminazione compresa tra 100 e 200 metri. Questa caratteristica la rende utile non solo in casa, ma anche per attività all’aperto come escursioni serali o campeggi. In tali contesti, torna utile anche la modalità lanterna, resa possibile dalla testa trasparente: si può poggiarla su un tavolo oppure appenderla grazie al gancio incorporato, per ottenere così una diffusione luminosa ampia e uniforme per un tavolino o per far luce all’interno di una tenda.

Dal punto di vista dell’autonomia, offre fino a 30 ore di utilizzo continuo con una sola carica, e può rimanere in standby fino a 30 giorni. La batteria è da 3.100 mAh e si ricarica completamente in sole 3 ore tramite USB-C come un cellulare.

Infine, la torcia è certificata IP65, perciò offre una buona resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendola adatta anche a contesti meno protetti o in condizioni climatiche sfavorevoli.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.