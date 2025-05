Le startup del gaming italiano ed europeo protagoniste a Torino

Si è conclusa con il Demo Day, la terza edizione di Quickload powered by OGR Torino (centro di cultura e innovazione dedicato alla sperimentazione culturale, artistica e musicale) il programma di accelerazione dedicato alle startup del settore gaming, promosso da OGR Torino in collaborazione con 34BigThings e ID@Xbox.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per scoprire da vicino i progetti ad alto tasso di innovazione selezionati in questa edizione di Quickload, scelti per la loro capacità di esplorare linguaggi e tecnologie emergenti nel panorama videoludico internazionale.

Il Demo Day è stato aperto dai saluti istituzionali di Matteo Pessione, Coordinatore delle OGR Tech, e da Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, ai quali è seguito l’intervento di Luisa Bixio, CEO di Milestone, che ha portato la sua visione su come innovazione e creatività stiano trasformando l’industria del videogioco.

Protagoniste della serata sono state le cinque startup selezionate, che hanno presentato i loro progetti al pubblico, ai publisher, agli investitori e alla community del settore.

Green Crow Games, startup con sede a Salerno, ha presentato Arcade Moto Racing, un gioco di corse arcade caratterizzato da una grafica stilizzata, multiplayer locale fino a quattro giocatori e un editor di tracciati. Creato con Godot Engine, il gioco punta su meccaniche immediate ma profonde, capaci di unire divertimento e sfida. Green Crow Games si distingue per la volontà di creare esperienze accessibili e coinvolgenti, in grado di riunire i giocatori attorno a un gameplay dinamico e colorato.

Volcanite Games, realtà torinese nata nel 2023, ha raccontato il proprio percorso di crescita e presentato il framework proprietario attualmente in sviluppo, pensato per velocizzare la creazione di giochi strategici. Questo strumento rappresenta un passo significativo verso una produzione più agile e modulare, in linea con la filosofia dello studio. La startup si propone come un hub creativo focalizzato su meccaniche di gioco essenziali ma coinvolgenti, con uno sguardo attento all’esperienza del giocatore. Dopo il lancio del primo titolo commerciale Gambit Shifter, Volcanite ha recentemente pubblicato Cyrenaica, contenuto aggiuntivo per Panzer Corps 2, strategico storico targato Slitherine, che porta i giocatori nel cuore della campagna del Nord Africa tra il 1940 e il 1941. Volcanite Games continua a crescere, stringendo nuove collaborazioni e sviluppando contenuti originali.

Aion Interactive, con sede a Milano, ha presentato il suo portfolio di progetti, tra cui Hyperarousal, videogioco narrativo e psicologico ambientato in Val Camonica. Aion Interactive è uno studio indipendente, specializzato nello sviluppo di videogiochi e contenuti digitali interattivi. Attraverso un approccio interdisciplinare che integra arte, tecnologia e ricerca scientifica, Aion realizza esperienze capaci di coniugare innovazione narrativa e impatto emotivo. Lo studio si distingue per l’attenzione alla dimensione culturale, la valorizzazione del territorio e l’utilizzo di tecnologie avanzate per la creazione di nuovi linguaggi espressivi nel panorama del gaming e dei media digitali.

A Few Rounds Games, startup milanese, ha presentato Umbral Core, un picchiaduro dark fantasy nato come progetto tra amici e oggi in sviluppo come produzione indie internazionale. Attualmente in Alpha con due personaggi giocabili, il gioco si distingue per le sue feature tecniche avanzate e meccaniche profonde, all’altezza dei grandi titoli del genere. Il team di tre fondatori unisce la passione per lo sviluppo all’esperienza pregressa nel gaming competitivo.

Star Riot: Survivor è il nuovo shoot-em up sviluppato da Moogic Games, studio indipendente con sede a Copenaghen. Ambientato in un futuro distopico governato da conglomerati di marchi e propaganda aziendale, il gioco fonde combattimenti frenetici, fisica newtoniana in 2D e potenziamenti basati su tecnologia recuperata. Con un’estetica satirica e un tono provocatorio, Star Riot: Survivor affronta temi come il capitalismo estremo e la resistenza, offrendo un’esperienza tanto caotica quanto significativa. Con un team internazionale e multidisciplinare, Moogic Games mira a combinare profondità narrativa, scienza e gameplay innovativo, per creare mondi che intrattengano e stimolino la riflessione.

Durante il percorso di accelerazione, le startup hanno potuto beneficiare del supporto di esperti internazionali grazie a GAME-ER (Gaming Clusters Across Multiple European Regions), progetto europeo di cui le OGR Torino sono partner.

Le mentorship, ospitate alle OGR Tech, hanno coinvolto figure di rilievo come Mika Reini, CEO e founder di Dreamboss Ltd. ed ex CFO di Remedy Entertainment, che ha guidato workshop su opportunità finanziarie e strategie per la negoziazione dei contratti di publishing; Natasha Skult, CEO e Creative Director di MiTale e Chair-Emeritus di IGDA, che ha condotto sessioni dedicate al community building e al networking come leve per la crescita imprenditoriale locale e globale; Martin Lynagh, Lecturer in Game Production presso Abertay University e producer nell’industria videoludica, che ha presentato un approfondimento sul cluster videoludico di Dundee e sulle dinamiche utili a replicarne il modello in altri contesti; e Gabriele Aimone, CEO & Co-Founder in Playnest Oy che ha offerto una mentorship sui principi finanziari e sulle strategie di leadership essenziali per i founder di startup nelle fasi iniziali.

A conclusione della serata, spazio al networking e allo showcase, dove i partecipanti hanno potuto testare i giochi e dialogare con i team protagonisti.

Quickload powered by OGR Torino prosegue: la call per la quarta edizione del programma sarà ufficialmente aperta il 9 giugno 2025 su quickload.dev: un’opportunità rivolta a tutte le startup del settore gaming pronte a trasformare le proprie idee in progetti imprenditoriali strutturati.