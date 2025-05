Toshiba Canvio Advance, fino a 4 TB in un SSD portatile compatto e colorato

Datosi che tra pochi giorni ricorre la Festa della Mamma, potrebbe essere una buona idea regalarle un bel disco portatile dove mettere dentro tutti i suoi ricordi. In tal caso il Toshiba Canvio Advance si presta bene all’occasione datosi che nel suo formato compatto riesce a contenere fino a 4 TB di dati ed è disponibile in varie colorazioni per accontentare il destinatario anche dal punto di vista cromatico.

Nello specifico lo trovate in versioni da 1 TB, 2 TB e 4 TB, abbastanza quindi per conservare file personali, librerie multimediali o per usarlo come disco di backup di sistema. Il tutto in un formato da 2,5 pollici, perciò facile da portare in borsa o nello zaino, anche per via della robusta scocca con cui è costruito.

E anche particolare dal punto di vista del design, con una superficie texturizzata disponibile in quattro colorazioni: rosso, verde, nero e beige, pensate per adattarsi a gusti e ambienti diversi, dall’ufficio allo spazio domestico.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, si collega al computer tramite interfaccia USB 3.2 Gen 1 ed è chiaramente retrocompatibile anche con USB 2.0. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s in modo da poter gestire agilmente il salvataggio e la copia di file di grandi dimensioni incluse raccolte di foto in alta risoluzione, video e librerie musicali.

A livello software invece include due strumenti forniti da Toshiba: Storage Backup Software e Storage Security Software. Il primo consente di automatizzare i processi di backup, quindi è utile per chi desidera mantenere copie aggiornate dei propri dati senza dover intervenire manualmente. Il secondo offre invece un’opzione di protezione tramite password, che sostanzialmente limita l’accesso ai contenuti archiviati ed è perfetta quindi per chi condivide l’ambiente di lavoro o utilizza il dispositivo in mobilità.

Il disco è alimentato direttamente via USB perciò non c’è bisogno di collegare alimentatori esterni, ed è compatibile con i principali sistemi operativi, anche se in alcuni casi potrebbe essere richiesta una riformattazione per funzionare al meglio tra Windows e macOS.

Disponibilità e prezzo

I prezzi variano in base alla capacità. Di seguito il listino e il link per comprarli su Amazon:

