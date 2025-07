Prime Day, TP-Link e Tapo router e domotica scontata fino al 60%

Nella grande kermesse de l’Amazon Prime Day 2025 ci sono anche una serie di offerte interessanti anche per chi guarda con attenzione al settore della connettività domestica e della smart home.

Tra le aziende coinvolte, TP-Link partecipa con una selezione di sconti che in alcuni casi arrivano fino al 60%, toccando prodotti molto diversi tra loro. Si va dai router mesh Deco X50 e Archer AX55 Pro, pensati per estendere il segnale Wi-Fi in tutta la casa, fino ad adattatori e switch compatti come il TL-WN823N o lo SG1005D.

Anche la linea Tapo, dedicata alla domotica, è parte delle promozioni con offerte su videocamere di sicurezza come la C425 e la C410, sulla lampadina smart L530EA, e sul robot aspira e lava pavimenti Tapo RV30C Mop.

I prezzi aggiornati e i prodotti ancora disponibili sono consultabili nel negozio ufficiale TP-Link su Amazon