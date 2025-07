TP-Link M8550, il router 5G portatile funziona anche come backup di rete fissa

È arrivato in Italia TP-Link M8550, un nuovo router portatile che punta sulla versatilità più che sulla semplice mobilità. Oltre a funzionare come hotspot 5G tascabile, è infatti pensato per adattarsi anche a contesti più stabili come backup di rete domestica o per connessioni cablate in ambienti professionali.

Secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche, supporta le reti mobili 5G con velocità in download fino a 3,4 Gbps e integra una rete Wi-Fi tri-band che lavora su 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz sfruttando lo standard Wi-Fi 6E (la banda a 6 GHz è utile per i dispositivi compatibili di nuova generazione e ha l’obiettivo di offrire una connessione più stabile e meno soggetta a interferenze).

Portatile, ma con funzioni da router “fisso”

TP-Link M8550 può gestire fino a 32 dispositivi connessi contemporaneamente ed è dotato di una porta LAN/WAN Gigabit che gli consente non solo di collegare un dispositivo cablato (come un PC o una smart TV) ma anche di funzionare in modalità Ethernet come router di backup, utile per rimanere connessi in caso di guasto alla connessione fissa.

Due connettori TS-9 permettono inoltre di collegare antenne esterne opzionali, una funzione pensata per migliorare la ricezione del segnale 5G in aree con copertura debole e che spesso manca sui router portatili di fascia media.

Autonomia, controllo e sicurezza

Ad alimentarlo c’è una batteria da 4680 mAh, ricaricabile tramite USB-C, con un’autonomia dichiarata di circa 14 ore di utilizzo.

Il controllo delle impostazioni avviene tramite un touchscreen a colori da 2,4″, dove è possibile gestire anche connessione, consumo dati e configurazioni principali.

Presente anche uno slot microSD compatibile con schede fino a 2 TB che può essere utilizzato per condividere file in rete locale tra i dispositivi collegati.

Include infine funzioni di sicurezza come VPN pass-through, WPA/WPA2-PSK e filtri MAC.

Disponibilità e prezzo

TP-Link M8550 costa 449,99 € e lo trovate in vendita anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altro da TP-Link

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.