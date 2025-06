Foratura precisa e senza fili col trapano a percussione in sconto a 29 €

Un trapano a percussione non dovrebbe mancare in nessuna casa perché permette di affrontare una varietà di lavoretti senza dover necessariamente scomodare un professionista. Specificiamo “a percussione” perché un modello con questa funzione riesce a forare con precisione anche materiali più resistenti come il muro, e quindi impiegarlo di una più vasta serie di attività. Se ne state cercando uno, questo di cui vi parliamo oggi si compra in sconto a soli 29 €.

Trattasi di un modello alimentato con una batteria da 28V che offre una buona autonomia e libertà di movimento, eliminando i vincoli generalmente dettati dalla presenza del cavo di alimentazione. In confezione per altro trovate due batterie, perciò quando se ne scarica una potete tornare subito al lavoro collegando l’altra.

Secondo la scheda tecnica inoltre raggiunge una velocità massima di 1.350 giri al minuto, risultando quindi sufficientemente performante sia nella foratura sia nell’avvitatura, mentre grazie alla coppia massima di 32 Nm impiega la forza necessaria per avvitare anche elementi più resistenti, come viti o bulloni di grandi dimensioni.

A tal proposito, con l’acquisto ricevete svariate punte per cacciavite e per bulloni, il tutto all’interno di una comoda valigetta che vi permette di organizzare in modo ordinato tutti gli accessori, facilitandone il trasporto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 29 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.