Giochi SEGA gratis per iPhone e Android da scaricare prima della rimozione

Per gli appassionati di retrogaming è un’occasione da non perdere: nove videogiochi classici SEGA in versione per iPhone e Android si possono scaricare gratis dai rispettivi negozi digitali. Per chi è interessato il consiglio è di muoversi in tempi rapidi perché lo sviluppatore potrebbe rimuoverli presto sia da Apple App Store che da Google PlayStore.

Nell’elenco spiccano pietre miliari del gaming, inclusi due titoli del porcospino portabandiera SEGA, Sonic CD Classic e anche Sonic The Edgehog, affiancati da due titoli della serie Streets of Rage, Crazy Taxi, Virtua Tennis Challenge, Golden Axe e altri ancora.

In ognuno dei nove titoli SEGA disponibili gratis per iPhone e Android, al primo avvio viene mostrata una schermata che avvisa dell’imminente fine supporto da parte dello sviluppatore. Il messaggio informa che sarà possibile continuare a giocare anche dopo il termine del supporto, a patto che l’utente giochi con connessione internet disabilitata.

SEGA non indica una data precisa e proprio per questa ragione chi è interessato a uno o più titoli farebbe bene a scaricarli presto: il termine del supporto potrebbe avvenire in qualsiasi momento e con esso la relativa rimozione dagli store digitali.

Qui di seguito l’elenco dei videogiochi classici SEGA gratis, con i collegamenti diretti per il download per iPhone e Android:

Sonic CD Classic per iPhone e Android

Sonic the Edgehog 4 Ep II per iPhone e Android

Golden Axe Classic per iPhone e Android

Crazy Taxi Classic per iPhone e Android

Super Monkey Ball Sakura per iPhone e Android

Streets of Rage Classic per iPhone e Android

Streets of Rage 2 Classic per iPhone e Android

Shining Force Classics (contiene tre titoli: Shining Force, Shining Force II e Shining in the Darkness) per iPhone e Android

Virtua Tennis Challenge per iPhone e Android

Si tratta di titoli rilasciati per smartphone a partire dal 2017 con la serie Sega Forever, tutti gratis con inserzioni pubblicitarie. Nell’elenco rientravano anche altri titoli, inclusi Shinobi Classic e Altered Beast Classic, purtroppo questi due sono già stati rimossi nel 2023. Quindi è solo questione di tempo: prima o poi SEGA procederà alla rimozione anche dei titoli sopra elencati.

