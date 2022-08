Trasforma iPad in un notebook con questa cover tastiera a 87 euro

Si sa che nel corso degli anni Apple ha ridotto il gap tra tablet e notebook, inserendo su iPadOS tantissime funzioni stile computer, dotando l’iPad di caratteristiche che fino a qualche anno fa erano esclusive di un Macbook. Ed allora, ecco l’accessorio che trasformerà definitivamente il vostro iPad in un vero e proprio computer portatile. Si tratta di un cover tastiera, che al momento viene offerta a 87 euro.

Disponibile per iPad di diverse dimensioni, il consiglio è quello di guardare bene il seriale del vostro iPad prima di acquistare, così da scegliere quella che fa più al caso vostro. La tastiera ha davvero tante funzioni. In primis si tratta di una custodia protettiva, che di fatto rende l’iPad immune da graffi, e che può essere così trasportato in valigia senza alcun problema.

La cover si apre come una sorta di libro e include una vera e propria tastiera, con tanto di touch pad che vi consentirà di gestire l’interfaccia come si farebbe in un notebook. La stessa cover non dimentica neppure l’alloggiamento per Apple Pencil, permettendo così all’utente di portare con sé anche questo hardware, senza doverlo alloggiare a parte.

Tra le altre funzioni, questa particolare cover è studiata in modo da poter girare l’iPad a proprio piacimento, così da utilizzarlo in modalità portrait o landscape. Inoltre, la stecca voce fungerà anche da dock, per poter posizionare l’iPad con diverse inclinazioni, da 30 a 180 gradi, ed utilizzarlo al meglio.

Si collega al tablet tramite bluetooth 5.0 ed offre anche funzioni di standby/risveglio automatico, semplicemente aprendo e chiudendo la cover. La tastiera è retro illuminata e il basso profilo dei tasti offre una sensazione di utilizzo simile a quella delle tastiere Apple originali. Peraltro, il touch pad offre anche supporto a multi gestire, per gestire l’interfaccia con scorciatoie.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo a partire da 87 euro. Il prezzo può leggermente variare in funzione del modello di vostro interesse.