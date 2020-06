Trasmettitore e ricevitore Bluetooth con AUX e SPDIF a soli 25,89 euro spedito

Il 2-in-1 dell’audio Bluetooth di TaoTronics è in offerta a soli 25,89 euro spedizione compresa. Quello in promozione è sostanzialmente un accessorio che può funzionare sia da trasmettitore che da ricevitore Bluetooth per portare così la tecnologia senza fili a qualsiasi dispositivo.

E’ dotato di interruttore laterale per passare rapidamente dalla modalità RX a quella TX e viceversa. In pratica può sia trasformare una cuffia con filo in una Bluetooth per collegarla poi ad iPhone, iPad, smartphone e tablet Android ma anche, con le funzionalità di trasmettitore, ad un televisore per trasmettere l’audio ad una cuffia Bluetooth eliminando così l’ingombro dei cavi in salotto. Supporta inoltre due collegamenti in contemporanea, perciò si possono ad esempio collegare due telefoni via cavo al ricevitore (collegato in wireless ad uno speaker) per cambiare fonte audio in un lampo oppure, viceversa, due diverse cuffie in wireless allo stesso TV per condividere la visione di un film con un’altra persona senza disturbare tutti gli altri.

Questi sono soltanto due di possibili modi d’uso: è infatti possibile anche collegarlo all’autoradio o ad un vecchio stereo per trasmettere la musica del telefono sull’impianto. E’ dotato di ingresso e uscita audio ottica digitale SPDIF e presenta anche la classica uscita audio jack da 3.5 mm, in modo da facilitarne il collegamento con moltissime altre periferiche.

Il TaoTronics BA09PRO utilizza la tecnologia Bluetooth 5.0 e il sistema Aptx a bassa latenza che promette un audio in alta fedeltà e senza tentennamenti durante la connessione senza fili tra i vari dispositivi. La batteria infine promette 24 ore di utilizzo con una sola carica e può essere ricaricata contemporaneamente all’uso del dispositivo, perciò può restare anche costantemente collegato alla rete elettrica per non dover così ricordarsi di ricaricarlo periodicamente.

Se siete interessati all’acquisto lo trovate su Amazon a 37 euro ma inserendo il codice WIVR3RWS nel carrello prima dell’acquisto potete comprarlo in sconto a 25,89 euro. La spedizione è compresa nel prezzo. Lo sconto scade alla mezzanotte di sabato 20 giugno.