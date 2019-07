Tre nuovi colori per le placche smart iotty con domotica gestibile da Siri, Alexa e Assistente Google

Macitynet ha svolto nelle settimane scorse una dettagliata prova delle placche smart di iotty: interruttori che possono essere montanti nella classica scatola 503 e sostituire in toto quelli della vostra casa con funzioni che non solo permettono di controllare l’illuminazione in casa direttamente, con lo smartphone o con la voce ma anche da fuori, grazie al wi-fi senza alcun gateway dedicato.

Le placche permettono di controllare anche cancelli ed aperture sia direttamente che a distanza e rispondono all’esigenze principali di chi vuole una casa domotica che risponda anche ad Alexa, Assistente Google e Siri e magari si integri con le altre periferiche e sensori grazie a routine, scenari e automazioni delle principali soluzioni per la smart home come pure con IFTTT.

Ora ad rendere ancora più interessante la scelta della soluzione italiana c’è una gamma allargata di colori che accompagna la personalizzazione della propria abitazione o di singole stanze.

La scelta dei nuovi colori deriva da motivazioni precise: alcuni studi hanno evidenziato che il blu ha un potere rilassante ed da sempre è il tono più scelto nelle camere da letto, il giallo è il colore della vivacità e per questo è usato spesso per la cucina mentre il bianco indica pulizia e luce, per questo si predilige nel soggiorno etc.

Il colore, quindi, può essere definito come l’elemento capace di rendere vive le nostre case, perché le personalizza e racconta molto del modo di essere di chi vi abita. iotty, si inserisce in questa tendenza e punta ancora di più sul design 100% italiano che lo ha reso celebre, aggiungendo al bianco e al nero 3 nuovi colori alla palette delle placche degli interruttori intelligenti – grigio, sabbia e azzurro – per conferire un tocco ancora più elegante, luminoso e moderno alle pareti di casa.

Tutti i 5 colori permetteranno di differenziare ancora di più lo stile degli ambienti domestici: i più classici potranno abbinare all’intonaco della stanza la tonalità di placca che più gli si avvicina, così da riuscire quasi a mimetizzarla nel muro; i più estrosi invece, avranno la possibilità di fare accostamenti più insoliti, per far risaltare lo smart switch in tutta la sua raffinatezza. Puntando inoltre sulla funzione retroilluminazione, iotty diventerà un vero e proprio complemento di arredo originale ed esclusivo.

L’interruttore (modello I3 per le misure standard delle scatole a muro 503) nelle nuove colorazioni è disponibile in confezione singola, in kit da 3 o da 5 placche, con prezzi a partire da 79 euro. Si può acquistare direttamente online sul sito www.iotty.com/it con spedizione gratuita entro 2 giorni dall’ordine o su Amazon Italia.