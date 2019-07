Toyota Prius plug-in Hybrid, ora cinque posti e gamma di funzioni hi.-tech

La Toyota Prius rappresenta l’icona del processo di elettrificazione di Toyota. La versione Plug-in offre il meglio di due tecnologie ben distinte: Full Hybrid Electric, con consumi ed emissioni di CO2 pari rispettivamente a 1,3 litri/100 km e 29 g/km (ciclo ponderato misto NEDC correlati) e un’esperienza di guida a base elettrica con un’autonomia che il produttore indica in oltre 50 chilometri e una velocità massima (in modalità EV) pari a 135 km/h.

Le emissioni ultraridotte e le specifiche potenzialità di guida derivano dal tecnologie aa di cui l’intera gammaè dotata: Prius monta ad esempio un sistema di riscaldamento con pompa di calore ad iniezione a gas, che sfrutta l’aria esterna per ottenere una maggiore efficienza rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, che invece sfruttano il calore generato dal motore.

In fase di ricarica, il sistema di riscaldamento della batteria assicura alle celle di raggiungere la temperatura adeguata, mantenendo stabili la potenza e l’efficienza per minimizzare l’impatto delle temperature più rigide sull’autonomia elettrica.

L’ampio pannello solare, unico nel segmento, genera elettricità destinata alla ricarica del sistema ibrido: in base alle condizioni meteo, la tecnologia fotovoltaica può incrementare l’autonomia elettrica di cinque chilometri al giorno, l’equivalente di circa 1.000 chilometri l’anno (per circa 200 giorni l’anno). Dal settembre del 2016 la Prius Plug-in Hybrid con pannello fotovoltaico è stata venduta in oltre 1.700 esemplari, che corrispondono a circa 1.700.000 chilometri percorsi con il solo ausilio dell’energia solare.

La nuova Prius Plug-in Hybrid offre molte nuove funzionalità, oltre ad essere disponibile ora con cinque posti grazie al passaggio della configurazione posteriore da 2 a 3 sedili, mantenendo comunque invariati gli elevati livelli di comfort.

A livello di equipaggiamenti è stato aggiornato il sistema Toyota Touch, ora più veloce e con funzionamento simile a quello di uno smartphone, e con una interfaccia più intuitiva e un nuovo riconoscimento vocale. Il nuovo pad per la ricarica wireless dei telefoni cellulari, con tecnologia Qi è diventato più grande e quindi compatibile con una più ampia gamma di modelli di ultima generazione.

Prius Plug-in Hybrid sarà disponibile anche nella nuova colorazione metallizzata Deep Black Met. In Italia la Prius Plug-in è disponibile con un unico allestimento full optional incluso il tetto a pannelli solari con un listino di 42.250€, le prime consegne sono previste dopo l’estate.

