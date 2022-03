Trendevice celebra la Giornata Nazionale del Ricondizionato con sconti e omaggio

TrenDevice promuove anche quest’anno la Giornata Nazionale del Ricondizionato che si celebra il 5 Marzo, giunta ormai alla terza edizione.

Continua l’impegno di TrenDevice per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta contro lo spreco di risorse di materie prime: il contributo diventa ancora più concreto e tangibile con il lancio della nuova linea di cavi di ricarica eco-friendly a marchio TrenDevice per iPhone, iPad, Apple Watch e Samsung realizzati con plastica 96% riciclata e TPE 100% riciclato.

Un’iniziativa a tutela dell’ambiente, a conferma della mission dell’azienda: estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech in modo sostenibile. Questo si traduce in un processo virtuoso che coniuga da un lato un risparmio per i consumatori e, dall’altro, la difesa dell’ambiente. TrenDevice promuove offerte speciali fino al 10 Marzo per avvicinare il grande pubblico ai prodotti Ricondizionati includendo senza costi aggiuntivi il nuovo cavo eco-friendly in ogni smartphone, tablet e watch, oltre a offerte su tutto il catalogo e un’extravalutazione per la vendita di device usati. Per approfondimenti sull’iniziativa, visitate il sito www.giornatadelricondizionato.it.

Vediamo insieme le occasioni su TrenDevice fino al 10 Marzo:

Sconti fino a -50€ sui Ricondizionati

Sconto 25€ per spesa minima di 400€ e Sconto 50€ per spesa minima di 700€. Non occorre nessun codice, lo sconto viene applicato automaticamente al carrello.

In omaggio cavo di ricarica eco-friendly

Acquistando un iPhone, iPad, Samsung o Apple Watch, riceverete in omaggio il nuovo cavo di ricarica “Eco-friendly Edition” a marchio TrenDevice realizzato con plastica 96% riciclata e TPE 100% riciclato. Il nostro contributo per un ambiente migliore.

Extravalutazione +30€ sulla vendita dell’usato hi-tech

Vendendo il vostro usato hi-tech su TrenDevice riceverete +30€ di extravalutazione, valida sui dispositivi funzionanti, utilizzando il codice: GREEN30

Un gesto concreto per l’ambiente: i nuovi cavi di ricarica eco-friendly a marchio TrenDevice per iPhone, iPad, Apple Watch e Samsung sono realizzati con plastica 96% riciclata e TPE 100% riciclato. La scelta del materiale TPE riciclato, rispetto al materiale siliconico, è dovuta alla sostanziale differenza che c’è nella produzione e nello smaltimento del materiale. L’elaborazione del materiale TPE non richiede la vulcanizzazione, necessaria per il silicone. I rifiuti siliconici, una volta immessi nell’ambiente, non possono essere riciclati, mentre il materiale TPE può essere riciclato e riutilizzato al 100%.

Ricordatevi che le offerte sono valide solo fino al 10 Marzo. Per approfondimenti sull’iniziativa, visitate il sito www.giornatadelricondizionato.it.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 80.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.