Apple prepara un Pro Display XDR più grande con risoluzione 7K?

Apple sta preparando un Pro Display XDR di nuova generazione, in display con risoluzione ancora più elevata do quella dell’attuale monitor LCD da 32″ (6016×3384 pixel a 218 ppi) da 16:9.

A scriverlo è il sito 9to5Mac riferendo indiscrezioni da non meglio precisate fonti secondo le quali il nuovo Apple Studio Display potrebbe sostituire l’attuale Pro Display XDR o essere offerto come ulteriore opzione, vantando una risoluzione di ben 7K.

L’attuale Pro Display XDR da 32″ – come accennato – vanta risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel) a 218 PPI (pixel per pollice); il nuovo monitor con risoluzione più elevata potrebbe offrire una densità di 245 PPI o 218 come l’attuale Pro Display XDR ma su un display da 32″.

In precedenza il sito 9to5Mac aveva riferito di Apple al lavoro su un monitor nome in codice “J327” con integrato un chip A13. Le voci sul nuovo monitor dovrebbero essere legate a quelle già circolate sul dispositivo con nome in codice J327 e con integrato un chip Apple Silicon per varie funzionalità hardware.

Mark Gurman – il redattore di Bloomberg solitamente ben “ammanicato” con persone che lavorano a Cupertino – ha più volte riferito di Apple al lavoro su nuovi Mac per il 2022, e anche su un display che dovrebbe costare metà del Pro Display XDR, un dispositivo che avrebbe come target un pubblico meno esigente di quello al quale è rivolto l’attuale display di Apple.

Nel 2020, l’Apple Pro Display XDR è stato eletto migliore schermo dell’anno.