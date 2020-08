Ugreen 80133 è l’hub USB-C definitivo: 10-in-1 ora in sconto a soli 47,99 euro

Di hub USB-C ne esistono a decine, ma quello di Ugreen è tra i più completi attualmente in circolazione. E’ un nuovo modello, etichettato con l’anonima sigla 80133, che al momento potete comprare in sconto su Amazon per soli 47,99 euro grazie ad un codice.

Questo hub come dicevamo è migliore rispetto ad altri in primo luogo per le porte che mette a disposizione. Occupando una sola presa USB-C ne aggiunge ben dieci. Nell specifico c’è innanzitutto una porta HDMI 1.4 con supporto alla risoluzione 4K @ 30 Hz oppure in Full HD @ 60 Hz. Per i vecchi monitor c’è anche la presa VGA, che pochissimi ormai offrono ancora. Poi ci sono tre prese USB-A tradizionali con tecnologia 3.0 per il trasferimento dei dati fono a 5 Gbps e sono chiaramente retrocompatibili anche con la tecnologia USB 2.0.

Tra le altre prese a disposizione dell’utente c’è poi la porta jack audio da 3.5 millimetri e due lettori di schede, rispettivamente SD e microSD con trasferimento dati fono a 104 MB/s, per scaricare al volo le fotografie e i video acquisiti con altre periferiche che utilizzano questi formati per le schede. C’è poi la presa Ethernet RJ45 che consente di agganciarsi a qualsiasi rete Internet cablata e per finire, ultima ma non per importanza, la porta USB-C passante con supporto alla tecnologia Power Delivery fino a 100W, rendendo di fatto compatibile questo hub con qualsiasi MacBook, Pro e non, così come tutti gli iPad Pro e molti se non tutti i computer attualmente in circolazione che usano l’USB-C.

Questo hub, come dicevamo, è tra i migliori che potete scegliere dal punto di vista della connettività ma è anche ben costruito. La cassa esterna è realizzata in alluminio spazzolato ed usa un cavetto sufficientemente corto e flessibile che consente di collegarlo con facilità alle prese USB-C del computer. Se siete interessati all’acquisto, anziché pagarlo a prezzo pieno, ovvero 58 euro, non dovete far altro che attivare la casella coupon visibile nella pagina di acquisto prima di completare l’ordine. Otterrete immediatamente uno sconto di 10 euro per pagarlo quindi soltanto 47,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.