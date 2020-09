Secondo trimestre 2020, in Corea del Sud il telefono più venduto è l’iPhone SE

In Corea del Sud, come è ovvio che sia, Samsung è il brand leader nel settore della telefonia: ha contabilizzato il 67% di market share nel secondo trimestre, in aumento del 3% rispetto al trimestre precedente, grazie soprattutto a dispositivi come quelli della serie Galaxy S20.

Apple si è collocata al secondo posto, con un market-share del 19%, un aumento dell’1% rispetto al trimestre precedente.

Ciò che sorprende particolarmente è che molto del merito della crescita di Apple è dovuta all’iPhone SE, che si rivelato è il telefono più venduto nell’ultimo trimestre.

Al terzo posto l’altra azienda coreana, storica rivale di Samsung: LG Electronics, che vanta il 13% di market share, in calo del 3% rispetto al trimestre precedente.

Nel complesso, riferisce il sito PatentlyApple che a sua volta cita Counterpoint Research, metà degli smartphone nella top 10 del secondo trimestre sono Galaxy A, con gli utenti che nel mezzo della pandemia da coronavirus hanno preferito optare per modelli economici.

La vendita di smartphone con prezzi inferiori ai 400$ ha rappresentato il 45% di quelli venduti nel secondo trimestre, in aumento del 33% rispetto allo scorso anno. Le vendite di smartphone nel secondo trimestre in Corea del Sud sono aumentate del 9% rispetto al trimestre precedente ma sono calate dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.