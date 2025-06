UGREEN Docking Station potenzia il Mac Mini M4 con 79,99 €

Se vi serve una docking station perfetta per il nuovo mac mini M4 la trovate su Amazon

a 79,99€ su Amazon invece di 99,99€

Hub completo per Mac Mini con 10 porte

La docking station UGREEN, è un supporto multifunzione che aggiunge 10 porte, integra un alloggiamento per SSD NVMe e migliora la produttività in ogni ambiente di lavoro. si posiziona alla base del Mac Mini M4/M4 Pro e lo trasforma in un centro operativo avanzato.

Include una porta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima 4K@240Hz (supportata su M4 Pro), ben cinque porte dati USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps (4 USB-A e 1 USB-C), un lettore di schede SD/TF e una porta audio combo da 3,5 mm. Tutte le connessioni sono facilmente accessibili dal pannello frontale, rendendo l’uso quotidiano più efficiente.

Archiviazione NVMe integrata

Uno dei vantaggi principali è l’alloggiamento integrato per SSD M.2 NVMe PCIe (formati 2230/2242/2260/2280) fino a 8 TB, con velocità teorica di trasferimento fino a 10 Gbps. Una soluzione ideale per professionisti che lavorano con grandi quantità di dati: foto, video, backup o progetti complessi sono sempre pronti all’uso, senza ricorrere a unità esterne ingombranti.

Design elegante e funzionale

UGREEN ha progettato questa base-hub con una forma ad arco che segue perfettamente le linee del Mac Mini, creando un’estetica unificata e minimal. Il cuscinetto in silicone antiscivolo garantisce stabilità, mentre l’apertura posteriore consente di accedere al pulsante di accensione del Mac Mini senza doverlo sollevare. Un accessorio pensato nei minimi dettagli, che migliora l’ordine della scrivania e ottimizza lo spazio disponibile.

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Rispetto ad altri dock per Mac Mini che non includono SSD NVMe o DisplayPort 4K@240Hz, questa proposta UGREEN si distingue per completezza e integrazione. A 79,99€ invece di 99,99€, il rapporto qualità/prezzo è eccellente, soprattutto considerando materiali, compatibilità e funzionalità avanzate.