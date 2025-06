Soundcore Sport X20, auricolari sportivi comodi e resistenti a 72,19€

Pubblicità Con una vestibilità completamente personalizzabile e una resistenza estrema all’acqua e al sudore, gli auricolari Soundcore Sport X20 sono perfetti per l’allenamento: oggi si trovano in sconto a 72,19€ su Amazon rispetto al prezzo di listino di 99,99€, offrendo una combinazione imbattibile di comfort, prestazioni audio e durata. Ergonomia intelligente e comfort dinamico Il punto forte degli auricolari Sport X20 è il design adattabile: grazie ai ganci regolabili, estensibili e ruotabili fino a 30°, si adattano a qualsiasi forma dell’orecchio per una tenuta stabile anche durante gli allenamenti più intensi. L’estensione di 4 mm consente di trovare l’angolo ottimale per evitare fastidi o pressioni prolungate, ideale per lunghe sessioni sportive o per un utilizzo continuo nel corso della giornata. Suono potente e isolamento totale L’esperienza sonora è garantita dalla tecnologia proprietaria BassUp, che sfrutta driver dinamici da 11 mm per spingere i bassi al massimo senza distorcere gli altri toni. L’ANC adattivo e la cancellazione del rumore manuale isolano dai suoni ambientali: anche in ambienti rumorosi come palestre o mezzi pubblici, è possibile mantenere la concentrazione su musica, chiamate o contenuti audio. Progettati per resistere, pensati per durare Costruiti con la tecnologia Sweat Guard e un design a cavità chiusa, gli Sport X20 offrono una protezione superiore da acqua, sudore e polvere: una vera corazza per affrontare qualsiasi condizione, anche le più impegnative. L’autonomia è un altro punto di forza: 12 ore di riproduzione continua e fino a 48 ore totali con la custodia, con in più il vantaggio della ricarica rapida per non perdere nemmeno un allenamento. Qualità Soundcore, prezzo imbattibile Rispetto al prezzo pieno, lo sconto di oltre 27€ rende questi auricolari una delle proposte più interessanti del segmento sportivo. L’affidabilità del marchio Soundcore, combinata con le funzionalità avanzate e un design robusto, conferma il valore di un prodotto pensato per chi cerca performance e resistenza in ogni contesto. Comprateli in sconto a 72,19€ su Amazon. `

