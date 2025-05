UGREEN MagFlow ricarica iPhone, Apple Watch e AirPods, ora a 25,49€

Costa solo 25,49€ invece di 39,99€ e offre una soluzione elegante e compatta per ricaricare tutti i tuoi dispositivi Apple in un colpo solo: il nuovo UGREEN MagFlow è in sconto su Amazon, perfetto per chi cerca praticità, ordine e portabilità in un solo accessorio.

Design compatto e pieghevole, con tecnologia intelligente

UGREEN MagFlow si distingue per il suo design raffinato in alluminio, pieghevole e incredibilmente salvaspazio: una volta chiuso, entra comodamente in uno zaino o in una valigia, rendendolo ideale per accompagnarti in viaggio. È una stazione 3-in-1 che ricarica contemporaneamente iPhone (con aggancio MagSafe), Apple Watch e AirPods, con erogazione ottimizzata per ciascun dispositivo: fino a 15W per lo smartphone e 5W per gli auricolari, il tutto gestito con precisione grazie ai magneti interni.

Perfetto per la scrivania, il comodino… e la valigia

In casa, MagFlow è un alleato perfetto per chi vuole una postazione ordinata e funzionale. Sul comodino, si adatta alla modalità Nightstand dell’Apple Watch, trasformandolo in un elegante orologio da tavolo durante la ricarica notturna. In viaggio, elimina la necessità di portare tre cavi diversi e mantiene tutto compatto e ordinato. Il supporto per iPhone regolabile in inclinazione è comodo anche per videochiamate o contenuti multimediali mentre il telefono si ricarica.

Qualità e risparmio in un’unica soluzione

Rispetto al prezzo di listino di quasi 40€, questa offerta è particolarmente interessante: con poco più di 25€ si porta a casa un prodotto completo, curato nei materiali e compatibile al 100% con l’ecosistema Apple. Rispetto ad alternative simili, spesso più ingombranti o costose, UGREEN MagFlow offre un eccellente equilibrio tra qualità costruttiva, funzionalità e convenienza.