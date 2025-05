UGREEN Nexode PRO caricabatterie da 65W, sottile, potente e in sconto a 39,99

Il nuovo caricatore UGREEN Nexode PRO da 65W., un accessorio essenziale per chi cerca prestazioni elevate, versatilità e dimensioni compatte, perfetto per casa, ufficio o in viaggio, è oggi in offerta a soli 39,99€ invece di 49,99€ su Amazon.

Design compatto, potenza sorprendente

Con una potenza totale di 65W distribuita su due porte USB-C e una porta USB-A, il Nexode PRO è in grado di ricaricare contemporaneamente laptop, smartphone, tablet e accessori vari. Il segreto sta nella tecnologia GaN (nitruro di gallio), che consente un’efficienza superiore riducendo al minimo il calore e le dimensioni: questo caricatore entra comodamente in tasca, ma può alimentare senza problemi un MacBook Air, un iPhone e un Apple Watch insieme.

L’architettura intelligente del chip assicura una distribuzione dinamica dell’energia in base al dispositivo collegato, garantendo una ricarica rapida e sicura in ogni situazione. Il supporto ai protocolli PPS, PD 3.0 e QC 4.0+ lo rende compatibile con una vastissima gamma di dispositivi, non solo Apple ma anche Android, Windows e accessori USB-C.

Perfetto per ogni tipo di utilizzo

Lo spessore contenuto del Nexode PRO lo rende particolarmente adatto a situazioni in cui ogni centimetro conta: scrivanie affollate, prese difficili da raggiungere o ambienti condivisi come biblioteche, sale riunioni e coworking. Anche in viaggio, ad esempio durante un tragitto in treno o in una sala d’attesa, questo caricatore occupa il minimo indispensabile senza sacrificare la potenza.

Pensato per utenti Apple e Android, è in grado di gestire la ricarica simultanea di dispositivi diversi come iPhone, iPad, MacBook Air, smartphone Android o accessori USB-C con grande efficienza. È quindi una scelta funzionale per chi lavora con più dispositivi, senza dover ricorrere a ingombranti alimentatori separati. Anche in contesti professionali, si integra facilmente in zaini e borse, senza aggiungere peso o ingombro superfluo.

Qualità UGREEN e risparmio

UGREEN è un marchio sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore degli accessori tech. Confrontato con i caricabatterie originali Apple o Samsung, che spesso costano il doppio, il Nexode PRO si distingue per rapporto qualità/prezzo molto interessante.