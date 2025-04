Shopify assume umani solo dopo la prova AI

Pubblicità

Il CEO di Shopify, Tobi Lutke, sta cambiando il modo in cui l’azienda gestirà le assunzioni nell’era dell’intelligenza artificiale AI. In un memo inviato ai dipendenti e poi condiviso su X, ha chiarito che chiunque voglia chiedere nuove risorse o aumenti di personale dovrà prima dimostrare di non poter portare a termine il proprio lavoro con l’aiuto dell’AI.

Lutke ha invitato i team di Shopify a porsi una domanda precisa: come cambierebbe questa area se ci fossero già agenti AI autonomi a farne parte? Una riflessione che, secondo lui, può aprire la strada a discussioni stimolanti e progetti interessanti.

Ha poi sottolineato come in Shopify ci sia ormai una chiara aspettativa: l’intelligenza artificiale va integrata nel lavoro quotidiano. Secondo Lutke, per chi l’ha adottata, si è rivelata un moltiplicatore di produttività. Ha raccontato di aver visto persone affrontare compiti che prima sarebbero sembrati impossibili, riuscendo a moltiplicare i risultati grazie all’uso brillante dell’AI.

L’uso dell’intelligenza artificiale sarà anche un criterio valutato nelle revisioni delle performance. Shopify, che offre strumenti per aiutare i negozi online a gestire vendite e operazioni, ha già lanciato diverse funzionalità basate sull’AI, come il chatbot Sidekick e il pacchetto di automazioni Shopify Magic.

Questa spinta verso l’Intelligenza Artificiale si inserisce in un contesto più ampio: le aziende tech stanno investendo massicciamente nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma al tempo stesso cercano di tagliare i costi in altre aree. Molti progetti poco redditizi sono stati interrotti e non sono mancati i licenziamenti: solo nel 2024 sono stati eliminati circa 152.000 posti di lavoro in 549 aziende del settore.

Anche Shopify ha ridotto il personale negli ultimi anni: da 8.300 dipendenti nel 2023 a 8.100 a fine 2024, dopo i tagli nel 2022 e nel 2023. Tuttavia, l’obiettivo ora sembra essere quello di mantenere stabile il numero dei dipendenti. Come ha spiegato il CFO Jeff Hoffmeister durante un evento con Morgan Stanley, il numero di persone potrà restare lo stesso, ma i costi potrebbero aumentare a causa dell’assunzione di figure specializzate come ingegneri AI altamente retribuiti.

