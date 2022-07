Prime Day, solo 12 € per le batterie Eneloop Pro AA, le migliori ricaricabili al mondo

Se avete bisogno di batterie ricaricabili AA dovreste sbrigarvi: solo fino a domani, 13 luglio, alla mezzanotte, in occasione del Prime Day, potete comprare le Panasonic Eneloop, le migliori al mondo a 12,06 € per 4 batterie Eneloop oppure 21,89 euro per il pacchetto da 8

A chi è profano di batterie il nome di Eneloop dirà poco, ma chi è esperto sa che siamo di fronte a batterie ricaricabili di eccezionale qualità. Tante le caratteristiche che contraddistinguono queste batterie: per cominciare hanno una bassissima autoscarica in quanto mantengono la carica per mesi, con una leggera perdita di carica immagazzinata soltanto dopo dieci anni (70%); inoltre, si comportano molto bene anche a basse temperature (fino a -20°).

Possono essere utilizzate in tutti i dispositivi che funzionano con batterie compatibili ed offrono alte performance anche in quelli che richiedono più energia: sono infatti la scelta ideale per apparecchi ad alto potere di scarica quali ad esempio i flash esterni delle reflex professionali, in quanto richiedono una velocità di raffica veloce; recensioni a riguardo informano che altre marche costringono l’utente ad attendere 5-6 secondi per ricaricare il condensatore dei flash esterni dopo circa 20 scatti in sequenza, mentre le eneloop non limitano il dispositivo con alcun tipo di rallentamento.

Sono ricaricabili sino a 2100 cicli, non subiscono alcun effetto di memoria: si tratta di un fenomeno che affligge le ricaricabili più comuni dove, se una batteria viene ripetutamente caricata prima che sia completamente scarica, in parole povere “dimentica” di avere ulteriore capacità energetica in aggiunta a quella fino a quel momento erogata, riducendo conseguentemente la quantità di energia immagazzinabile in essa.

In offerta, come accennato, ci sono le 4 batterie da 1900 mAh a 11,89 euro invece che 15 €), il pacchetto da 8 costa di più ma alla fine è più conveniente (21,89 € invece che 36 €) se vi serve un maggior numero di batterie.

