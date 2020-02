Una nuova pubblicità di Apple esalta la modalità Notte di iPhone 11

Apple ha realizzato un nuovo filmato pubblicitario, condiviso sul canale YouTube dell’azienda. L’ultimo spot evidenzia la modalità notte di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Come abbiamo spiegato in dettaglio nella nostra guidai, iPhone 11 e iPhone 11 Pro, attivano automaticamente la modalità Notte quando la fotocamera rileva condizioni di scarsa luminosità. L’icona della modalità Notte nella parte superiore del display diventa di colore giallo quando la funzione è attiva.

In base all’intensità della luce presente nella scena, l’iPhone potrebbe scattare le foto rapidamente oppure estendere la chiusura dell’otturatore per diversi secondi. Accanto all’icona della modalità Notte viene visualizzato un numero che indica la durata dello scatto.

Per sperimentare con tempi di posa più lunghi in modalità Notte, basta premere l’icona della modalità Notte, poi usare il cursore sopra l’otturatore per scegliere tra Auto e Max. Con l’opzione Auto, la fotocamera decide la durata dello scatto, mentre l’opzione Max imposta la durata massima dello scatto per la modalità Notte. Durante lo scatto, il cursore diventa un timer che indica il tempo mancante al termine dell’esposizione (è importante non muoversi fino al completamento dell’acquisizione).

La musica che si sente nello spot di Apple è “We Only Come Out At Night” delgi Smashing Pumpkins; nel filmato si vedono scatti notturni di vario tipo, alcuni già visti in precedenza.