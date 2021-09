Una orribile Intelligenza Artificiale trasforma chiunque in pornostar

Il MIT Technology Review parla di un sito web (che non indicheremo per cercare di limitare possibili danni) che consente di caricare l’immagine con il volto di una persona conosciuta e trasformare quest’ultima in una pornostar, sfruttando “deepfake”, tecniche basate sull’intelligenza artificiale, sfruttate per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico, e dunque per utilizzabile per creare falsi video pornografici ritraenti celebrità o revenge porn ( la condivisione pubblica di finte immagini o video intimi, senza il consenso dei protagonisti degli stessi).

Il meccanismo per la creazione di deepfake di questo tipo è ormai alla portata di chiunque, al punto che basta visitare un sito ad hoc e caricare il volto di una persona per creare immagini e video fasulli. È persino proposto un pulsante per inviare a tutta una serie di contatti il risultato.

Per il momento – spiega MIT Technology Review – il sito in questione vanta solo una piccola base di utenti ma questa cresce sempre di più, almeno secondo quanto riferito da uno dei creatori del sito in forum online. I ricercatori evidenziano i pericoli di questo tipo di siti, violando una barriera etica che finora altri servizi online non avevano osato superare.

Sensity AI, azienda specializzata in ricerche nel settore dell’intelligenza artificiale, stiamo he tra il 90% e il 95% di tutti i video deepfake presenti online, siano realizzati senza il consenso dei “protagonisti”.

Dal punto di vista tecnico i deepfake si possono creare usando quella che in gergo si chiama GAN (Generative Adversarial Network, Rete Generativa Avversaria). Le GAN sono formate da due reti neurali profonde in competizione l’una con l’altra. In fase di preparazione, entrambe le reti vengono addestrate con immagini reali; successivamente parte la fase di competizione, dove una rete genera delle immagini (da qui l’aggettivo generativa dell’acronimo), mentre l’altra prova a determinare se l’immagine sia vera o falsa (la seconda rete viene chiamata discriminativa), con la generativa che conosce i risultati e apprende da esse e la discriminativa che apprende come migliorare le proprie prestazioni, migliorando ad ogni ciclo le funzionalità.

Se i primi video deepfake sembravano ridicoli, ora si è giunti ad un livello di perfezione spaventoso. Porno a parte, i deepfake sono stati sfruttati anche in altri contesti (anche questi pericolosi). Nel 2018 è circolato ad esempio un falso un falso discorso di Barack Obama in cui, tra varie cose senza senso, insultava anche l’allora Presidente degli Stati Uniti in carica; nel 2019, è circolato un falso video di falso Mark Zuckerberg che parlava di privacy.

