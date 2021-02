Una pagina web di Apple per chiedere la rimozione del Blocco attivazione di iPhone e iPad

Se un iPhone, un iPad o un Mac con chip T2 o un Apple Watch viene smarrito o rubato, la funzione Blocco attivazione impedisce a terzi l’utilizzo del dispositivo. Questa funzionalitè può essere attivata dall’app Dov’è o dal portale iCloud sul web e si attiva automaticamente quando si attiva “Trova il mio [dispositivo]”.

Grazie a Blocco attivazione, il dispositivo rimane protetto anche se si trova in mani sbagliate e si ha maggiori possibilità di poterlo recuperare. Anche se il dispositivo viene inizializzato da remoto, Blocco attivazione impedisce che venga riattivato senza la nostra autorizzazione. È sufficiente attivare Trova il mio [dispositivo] e non dimenticare il proprio ID Apple con la relativa password.

Apple ha predisposto una pagina web dalla quale, il legittimo proprietario di un dispositivo, può tentare di annullare il blocco di attivazione. L’eventuale sblocco è possibile se conosciamo l’ID Apple e la password dell’account; se abbiamo dimenticato la password del nostro ID Apple, dal sito web in qeustione è possibile seguire la procedura per tentare di recuperare questo dato.

La pagina del portale – disponibile per il momento solo in inglese – offre un link alla procedura online per lo sblocco di un dispositivo: bisogna ovviamente esserne il proprietario (è necessaria la prova) e dire addio ai dati lì presenti. sarà cancellato). Il terminale non deve essere in “modalità smarrito” e Apple si riserva il diritto di rifiutare o annullare una richiesta di sblocco dell’attivazione senza informazioni o giustificazione ai clienti per ovvi motivi di sicurezza e riservatezza.