Usi WhatsApp ogni giorno ma ignori questo dettaglio: il vero significato del segno +

Un nuovo segno su WhatsApp sta attirando l’attenzione degli utenti. Dietro quel simbolo si nasconde una funzione per semplificare tutto.

WhatsApp è parte integrante della nostra quotidianità: lo apriamo decine di volte al giorno, rispondiamo a messaggi di lavoro, chat familiari, gruppi infiniti. Eppure, anche chi lo utilizza costantemente potrebbe non aver notato un dettaglio comparso di recente nell’interfaccia.

Si tratta di un semplice segno “+”, discreto ma tutt’altro che banale. La sua presenza non è casuale e anticipa un cambiamento importante nel modo di organizzare le conversazioni.

Il segno + e la nuova gestione delle chat di Whatsapp

Il simbolo “+” è stato aggiunto accanto alle schede dei filtri di WhatsApp, quelle che già conosciamo come “Tutte”, “Da leggere”, “Preferiti” e “Gruppi”. Finora questi filtri hanno aiutato a mantenere un minimo di ordine, ma con l’aumento costante delle chat spesso non bastano più. Ed è qui che entra in gioco il segno “+”. Questa funzione consente di creare filtri personalizzati, trasformando radicalmente l’organizzazione delle conversazioni. Non si tratta solo di un’aggiunta estetica, ma di uno strumento pensato per adattare WhatsApp alle esigenze di ciascun utente.

Grazie a questa funzione, ogni persona può creare una scheda su misura. L’utente sceglie il nome del filtro e decide quali chat includere. È possibile, ad esempio, separare le conversazioni di lavoro da quelle personali, oppure raccogliere in un’unica sezione tutte le chat legate a un progetto specifico. Questo approccio offre una libertà che prima mancava. Non è più WhatsApp a decidere come devono essere organizzate le chat, ma l’utente stesso. Il risultato è una schermata più ordinata e un accesso immediato solo alle conversazioni davvero rilevanti in quel momento.

Il funzionamento è intuitivo. Quando la funzione è disponibile sul proprio dispositivo, basta toccare il segno “+”, assegnare un nome al nuovo filtro e selezionare i contatti o i gruppi da includere. La scheda creata apparirà accanto a quelle predefinite e potrà essere modificata in qualsiasi momento. È un sistema flessibile, pensato per adattarsi ai cambiamenti della vita quotidiana, senza costringere l’utente a soluzioni rigide.

Al momento, questa novità è stata rilasciata su iOS con la versione 2.24.21.82, mentre per Android non è stata ancora comunicata una data precisa. Il rilascio progressivo è una strategia comune per monitorare eventuali criticità prima della diffusione globale. L’introduzione del segno “+” conferma la direzione intrapresa da WhatsApp: rendere l’app sempre più personalizzabile e orientata alle reali abitudini degli utenti.