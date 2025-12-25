Addio chiamate inutili: il metodo semplice per capire subito se ti stanno disturbando

Ogni giorno siamo tormentati da chiamate inutili, che disturbano e fanno perdere tempo, ora è possibile capirlo subito così da evitare fastidi.

Lo smartphone è ormai diventato un accessorio di cui non possiamo fare a meno, anche solo l’idea di separarcene per un paio d’ore può farci stare male, segno evidente di una vera dipendenza che non riusciamo a risolvere. Si tratta purtroppo di una situazione trasversale, che non riguarda solo chi deve essere reperibile per motivi di lavoro, ma che può portarci allo stesso tempo a provare fastidio quando riceviamo chiamate inutili, non certamente quelle che arrivano dalle persone a noi care o con cui abbiamo bisogno di stare a contatto.

Il riferimento è ovviamente a chi ci telefona per motivi pubblicitari e vuole venderci qualcosa o anche solo per farci partecipare a un sondaggio sui temi più disperati. Questi episodi sono purtroppo sempre più frequenti, si verificano anche con cadenza quotidiana e più volte al giorno, anzi spesso se ci rifiutiamo di rispondere fanno un tentativo poco dopo con un altro numero sperando di farla franca. Fortunatamente è possibile agire in ottica preventiva così da evitare impicci, specialmente nei momenti meno opportuni.

Stop alle chiamate inutili sul cellulare: ecco come evitarlo

Il cellulare di molti di noi squilla (o vibra) in continuazione, tra telefonate e messaggi, oltre alle notifiche che riguardano app e social. Non a caso, spesso lo sentiamo suonare anche quando questo non sta accadendo, anche se questo non può essere ritenuto un aspetto positivo.

Riuscire a districarsi e a mantenere la calma in casi simili può non essere semplice, a maggior ragione se facciamo un lavoro che ci porta a essere continuamente in contatto con qualcuno, per questo ognuno di noi gradirebbe evitare di doversi sobbarcare anche le chiamate inutili, diventate una costante. A volte, infatti, finiamo per rispondere pur non riconoscendo il numero, pensando che sia qualcosa di importante, ma solo successivamente ci rendiamo conto che volevano disturbarci o, peggio ancora, venderci qualcosa.

Essere cauti in casi simili è determinante, spesso dietro questi episodi ci sono anche delle truffe vere e proprie, per questo sarebbe bene ignorare tutto da subito, mettendo in atto una sorta di filtro prima che sia tardi. Esistono fortunatamente degli strumenti che consentono di capire in anticipo chi c’è dall’altro capo del telefono, cercando di capire se si tratti di un numero che è già stato segnalato come pubblicità aggressiva, comportamento scorretto o truffa.

Questo può essere possibile grazie alla capacità di sfruttare dei filtri intelligenti che si appoggiano a una serie di database che si aggiornano continuamente sui contatti che ci possono essere sgraditi. Chi ha un telefono Android potrebbe essersi già reso conto di come questo avvenga in automatico, c’è infatti una funzione che si basa anche sui dati di Google Maps, per questo sullo schermo comparirà direttamente la scritta “Chiamata Spam”.

Chi ha invece un dispositivo iOS può scaricare l’app Truecaller (adatta comunque anche per Android), in grado di analizzare subito il numero chiamante e capire se possa essere spam, telemarketing o truffa. Qualora lo si desiderasse, si può inoltre bloccare quel numero, senza che il cellulare possa suonare. Qualche piccolo inconveniente deve comunque essere messo in conto, alcune chiamate inutili o fastidiose possono comunque esserci se arrivano da numeri che sono da poco sfruttati per questo scopo, ma già sapere di poter fronteggiare meglio tutto fa sentire più leggeri. A livello generale è comunque sempre fondamentale non dare mai dati personali di alcun tipo, solo in questo modo avremo la garanzia di non andare incontro a soprese poco spiacevoli che possono incidere sul nostro conto corrente.